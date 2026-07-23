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新框架教授貧窮線 與政策改動議題連結

教育新聞
更新時間：07:45 2026-07-23 HKT
發佈時間：07:45 2026-07-23 HKT

政府上月公布《精準扶貧成果報告》，表明不再定義「貧窮」及「貧窮線」。最新修訂的高中健康管理與社會關懷科課程框架，仍有教授貧窮線的相關內容。黃詠詩指，新課程指明多個衡量貧困的標準例子，相信學生學習時更清楚，亦能與政策改動的議題連結。

涉傳染病等時事內容

新課程討論貧窮問題，列明教授貧窮線的例子，並說明其測量、用途和限制。黃詠詩指，現時全球有不少衡量貧窮的標準，例如預算標準法、入息替代法，以至世界銀行的「國際極端貧窮線」等，但學生易混淆不同定義貧窮的概念，新框架指出不同量度標準，相信有助學生理解。她續稱，以往亦提到貧窮線的限制，現在可以讓學生了解為何政府更改做法。

延伸閱讀︰高中健社科優化框架出爐 教師稱更「貼地」 新增災害管理及醫學倫理等內容

除了貧窮線，健社科涉及不少時事內容，例如傳染病流行和醫療政策等。黃詠詩認為課程改動指出「需要教授」的內容，對於老師、尤其是新教老師一目了然。

被問到健社科會否與其他科目重疊，她直言不同科目討論課題未必一樣，例如生物科會講解疫苗如何運作，健社科則指明疫苗在公共衞生和政策層面的作用，包括群體免疫對社區的好處，「現在學生需要理解『傳染病三角』如何引發疫症流行，並連結社會政策和社會如何預防傳染病」。

記者 歐文瀚

延伸閱讀︰中學地理科︱教育局：現行地理課本缺乏「國家視角」 新課程明年起推行 指引列明「不可完全開放討論」

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