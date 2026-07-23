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高中健社科優化框架出爐 教師稱更「貼地」 新增災害管理及醫學倫理等內容

教育新聞
更新時間：07:30 2026-07-23 HKT
發佈時間：07:30 2026-07-23 HKT

高中健康管理與社會關懷科課程將修訂，教育局日前上載優化課程及評估框架，新增「災害管理概念」、「醫學倫理」等內容，取代以往概括講述意外求助與專業操守。安樂死、複製人等爭議課題，因「與課程目標或內容重點不同」而被刪減。有教師認為新課程更為「貼地」，並相信宏福苑大火促使課程加入災害管理課題，讓學生更完整地看待災害應對。

宏福苑大火或成教學例子

新課程最快在28/29學年起在中四級逐級推行，新增多個課題，較矚目是講授「健康安全的環境」單元，加入「災害管理概念——災害管理策略」課題，闡述「災前減災、災前備災、災中應變、災後復原」的災管循環及提供建議，亦教授個人與社區層面如何防災，包括「逃生包」及防災意識、鄰里互助在災害期間的重要性等。曾璧山（崇蘭）中學健社科主任黃詠詩相信，課程修訂與宏福苑大火有關，「一定推動了大家多想數步」。

延伸閱讀︰新框架教授貧窮線 與政策改動議題連結

現行課程雖涉獵「緊急情況管理」，但黃詠詩坦言內容流於零碎，「只是講有火警要怎樣走、有事要打999」。她認為修訂後內容整合為完整的災害管理，讓學生了解防災不僅是政府、消防處的事，「而是每個人、每個社區都有角色」。她相信宏福苑大火或成為教學例子，但課堂亦須顧及受影響學生及家庭的感受，「先建立尊重和同理心，再帶他們了解防災意識、系統檢討和社區支援，而非純粹重提傷痛或『八卦』災難」。

其餘修訂包括擴大「健康和社會服務的專業人員」專業操守的內容，加入「醫學倫理」課題，強調尊重自主、行善、不傷害及正義的原則；醫療體系需要體現的全民健康覆蓋等。課程同時刪減部分對學生較艱深，包括比較本港及外地健康與社福政策、東西文化對健康與疾病的理解等課程。複製人、安樂死、基因改造食物等爭議課題，因「與課程目標或內容重點不同」而被刪減。

刪減複製人安樂死課題

黃詠詩指，社會近年對醫療事故、醫學倫理關注提高，認同課程內容對有意投身醫護行業的學生是重要預習，「他們要自問能否承擔醫療失誤和投訴帶來的壓力」。她亦認同刪減部分「離地」艱深的課題，讓課程更集中講解本港社會與政策，有助學生投身社工或醫療等相關工作。

延伸閱讀︰教局推試行《資訊創科課程框架》 助小學規劃試教校本AI教育

以往佔課時6成的必修部分，改為「核心學習部分」，課時佔比增至8成，其餘兩成課時屬「延伸學習部分」，在3個單元選一個，有別於現行「3選2」的選修部分。考核方面，卷一及卷二只考「核心學習部分」，前者包括短答與數據回應題，後者為情境及議論題，筆試佔分維持8成；「延伸學習部分」只限於校本評核，佔分兩成。

記者 歐文瀚

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