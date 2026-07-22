將軍澳官中行政失誤 升中四選科作廢須重新分配 教育局：校方須交報告

將軍澳區一間中學爆出系統出錯，誤用下學期成績分配升中四選科結果，而非校方政策採用的全年總成績，導致原本的選科結果作廢，須重新分配選科結果，校方日前向家長發信，承認行政失誤並致歉。據了解，涉事學校為將軍澳官立中學。教育局表示已即時聯絡學校了解情況，校方會就事件調查，並向當局提交詳細報告。

校方向中三級家長發信，為行政失誤致歉。

本報接獲將軍澳一間中學向中三級家長發信的截圖，校方表示，早前的中三升中四選科派位程序中，系統誤以下學期成績作為分配準則，而非按照校方政策所使用的全年總成績。家長信續稱，為確保學生獲得公平學習機會，校方「別無選擇」，須重新以全年總成績進行選科，7月15日所發出的選科結果將作廢。

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該校為行政失誤向家長鄭重致歉，稱已即時全面檢視流程，確保同類情況不會再次發生。至於修正後的選科結果，校方會透過內聯網向家長公布。校方續稱，深知家長在等候期間會有所憂慮，強調會全力核對，確保選科結果準確，並及早通知家長。

據悉，涉事學校為將軍澳官立中學。教育局回覆本報查詢時表示，知悉事件後，已即時聯絡學校了解情況，以提供適切支援，據悉校方已就事件通知家長有關跟進安排，確保所有學生在正確的計算準則下，公平地獲派選科結果。校方亦就事件作調查，並會盡快向教育局提交詳細報告。

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當局續稱，已提醒學校必須與各持份者保持緊密聯繫及溝通，確保他們充分了解學校採取的相關措施，當局會繼續與學校保持聯繫，並按學校的調查結果作適切跟進。

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本報記者