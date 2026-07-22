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港大何旭華膺選國際數學聯盟副主席　歷來第二位中國數學家出任

教育新聞
更新時間：19:54 2026-07-22 HKT
發佈時間：19:54 2026-07-22 HKT

港大理學院數學系講座教授何旭華成功當選國際數學聯盟副主席，成為該聯盟成立以來最年輕、亦是第二位出任此要職的中國數學家。港大校長張翔形容，此次當選是激勵新一代科學家勇於探索未知的重要里程碑。

國際數學聯盟為具全球權威性的數學組織，亦是國際科學理事會（ISC）成員之一，會員來自80多個國家及地區的數學組織。該聯盟負責統籌四年一度的國際數學家大會（ICM），並評選數學界最高榮譽——菲爾茲獎（Fields Medal）得主。

作為聯盟副主席，何旭華將參與制定全球數學發展策略，並協助籌辦及評審國際數學家大會及各項重要獎項。

現年47歲的何旭華出生於重慶，1996年曾代表中國參加國際數學奧林匹克競賽（IMO）並奪得金牌，其後於北京大學及美國麻省理工學院（MIT）深造基礎數學，並在相關領域取得多項重要成果。

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作為李理論、算術幾何與表示論領域的權威學者，他於2013年榮獲有「華人菲爾茲獎」之稱的晨興數學金獎，2018年應邀擔任國際數學家大會報告人，並於2022年獲頒李理論領域的國際最高榮譽——李理論謝瓦萊獎，至今仍為唯一在中國工作的獲獎數學家。現時，他分別擔任香港科學院院士及香港數學會理事長。

港大校長張翔祝賀何旭華當選，並表示港大數學系正邁向成為世界級數學中心。他指出，是次喜訊不僅展現香港及國家在引領學術前沿方面的實力，亦有助激勵新一代科學家勇於探索未來。

何旭華表示，對於當選深感榮幸，認為結果反映國際數學界對中國數學發展的肯定。他續稱，未來將致力促進與全球數學界的合作與交流，為中國數學家拓展更廣闊的國際舞台。

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本報記者

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