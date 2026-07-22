屯門小學呈分試疑計錯分 校方解釋《家長手冊》誤印評分比例

屯門的僑港伍氏宗親會伍時暢紀念學校（見圖），英文科呈分試被指誤用過往計分比例，而未有採用今學年《家長手冊》刊載的新計分方式，引發家長憂慮影響子女升中派位，在網上發表公開信要求徹查及重派學位。校方昨解釋，小五及小六的《家長手冊》誤印小一至小四英文科的評分比例，事後已發出通告講解。教育局指，已聯絡學校了解情況，並要求校方提交報告。

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社交媒體日前流傳一封家長及舊生公開信，指伍時暢紀念學校在25/26學年英文科呈分試計分出錯。事緣該校去年9月派發的《家長手冊》中，英文科「日常默書」比例由以往20%調低至10%，惟家長其後發現校方繼續沿用舊制。公開信聲稱有學生疑似因為「計錯分」，收生組別跌至Band 2，要求校方徹查及公開致歉，糾正小五級呈分試，並促請教育局設機制重派學位。

教育局促校方交報告

校方昨回覆本報查詢，證實《家長手冊》將小一至小四級因應新課程調整的英文科評分比例，錯誤刊載於小五及小六級，引起部分家長疑問。經覆核歷年評分紀錄、教師評核資料及實際計算方式後，確認小五及小六英文科3次考試的計算方式一直維持，從未修改任何學生成績或評分比例。校方事後已向小五及小六家長發出更正通告，主動聯絡有疑問的家長作詳細講解及安排面談，並檢討及完善文件編製與審核程序，避免同類事件再次發生。校方又指，已就事件與家長教師會及校友會溝通，兩者均了解事件實際情況，認同及諒解校方以公開、負責任的態度處理事件。

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教育局指，知悉事件後已即時聯絡學校了解情況，要求校方調查及提交報告。校方已啟動危機處理小組跟進事件，並會與家長保持緊密溝通，以及提供適切支援，相關投訴已按既定機制處理。當局提醒學校須與各持份者保持緊密聯繫及溝通，確保他們充分了解事件及校方採取的相關措施。

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本報記者