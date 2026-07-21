城大學者破解金屬強韌二選一困局 奪國家自然科學獎二等獎

城大學者打破金屬「強度軔性二選一」的困局。城大材料學及工程學系講座教授朱運田，聯同中科院力學研究所武曉雷團隊展開「異構金屬材料強韌化研究」，透過精細調控金屬內部各區域結構表現，解決金屬不能同時存在高韌性與高強度的難題，榮獲國家自然科學獎二等獎。另外，城大高等研究院資深院士王恩哥帶領北京大學團隊，憑「水的氫鍵強度及動力學過程全量子效應研究」成果，奪得國家自然科學獎一等獎

傳統金屬材料向來存在先天短板，強度與韌性無法兼得，如金屬硬度越高、越容易斷裂，而韌性佳、不易碎裂的金屬，承載強度卻偏低，兩者只能二擇一。城大材料學及工程學系講座教授朱運田，聯同中國科學院力學研究所武曉雷團隊，展開「異構金屬材料強韌化研究」，成功突破這項長年困局，榮獲國家自然科學獎二等獎。

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由未獲認同至國際認可

這套創新概念初時未得到學界認同，但研究人員堅持深耕十餘年，梳理背後科學機理。城大提供

團隊透過精密技術，細微調控金屬內部各區域的結構大小、分佈狀態與性能差距，令材料不同部分互相配合，同時達到高強度與高韌性。這套創新概念初時未得到學界認同，但研究人員堅持深耕十餘年，梳理背後科學機理，搭建起一套全新、完整的異構材料理論體系，現已獲全球學術界普遍認可。相關理論及技術可應用於航天或醫療技術等領域，協助研發新一代高性能工程材料及提供技術路徑，團隊後續會繼續優化技術，推動製造業走向可持續發展。

異構金屬展現出優異的強度與拉伸塑性，其表現超越混合法則的預測。城大提供

另外，城大高等研究院資深院士兼中科院院士王恩哥，帶領北京大學團隊完成歷時25 年的「水的氫鍵強度及動力學過程全量子效應研究」，奪得國家自然科學獎一等獎。研究團隊發現，氫核的量子作用對水的結構、特性影響極大，作用程度遠超室溫產生的熱能；同時歸納出通用規律，物質內的強氫鍵會進一步增強，弱氫鍵則會持續減弱，為水相關領域研究奠定全新理論基礎。

本報記者

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