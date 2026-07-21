研資局公布「研究學者」得主 中大共6教授入選

研究資助局早前公布2026/27年度「高級研究學者計劃」及「研究學者計劃」得主，中文大學宣布該校共有6名學者獲獎，各有3人獲頒「研資局高級研究學者」及「研資局研究學者」名銜，涉及數學科學、商業理論、人工智能（AI）及生物醫學等層面。中大副校長（研究）岑美霞期待他們持續推動創新研究，拓展知識前沿。

各學者60個月期間獲發數百萬資助

研資局「高級研究學者計劃」及「研究學者計劃」於本月8日公布結果，每位「研資局高級研究學者」及「研資局研究學者」於為期60個月的資助期間，將分別獲發放約850萬港元及560萬港元，用以聘任替假老師及支付研究項目開支，例如聘任研究人員、購置器材設備、公幹旅費、膳宿津貼及發表研究成果的費用等，讓得獎學者能專注推展具開創性的研究工作。

今年中大3位獲頒「研資局高級研究學者」的學者，包括卓敏機械與自動化工程學教授廖維新，其項目「用於能量收集與吸收的拉脹（負泊松比）結構」同時具備吸收機械能量及收集電能的能力，可提升工程系統的安全性、效率及可持續性，有望應用於自供電撞擊警報裝置、穿戴式感測器、健康監測設備及智慧基建等。

決策、營運與科技學系偉倫商業人工智能學教授張曉泉的項目「分布不確定性的理論和實證研究」，針對現時AI及數據分析模型存在未能充分考慮預測背後機率分布存在的不確定性的限制，建立一套全面的理論與應用框架，以量化、理解及管理這類被忽視的風險來源。

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卓敏數學教授鄒軍的項目「重構聲波逆散射問題中的移動非均勻介質的迭代樣本法和數學理論」，旨在解決廣泛應用於聲納、雷達及醫學等方面的成像、地震勘探以及無損檢測等領域的複雜反問題，冀透過新穎的數學理論與創新數值方法的有效結合，以較少測量數據和較低運算成本，實現高精準度的成像與檢測。

在獲頒「研資局研究學者」銜的中大學者當中，計算機科學與工程學系副教授竇琪的研究項目「下一代手術機器人動態環境下複雜任務自主操作」，融合先進電腦視覺、大型AI模型及智能規劃演算法，讓機械人即時理解手術環境、掌握手術進程，並因應情況變化作出適切調整，又會研究手術安全及人機協作機制，確保系統符合臨床要求。

副校長岑美霞期待拓展知識前沿

生物醫學工程學系副教授段麗婷的項目「從靜態到可調控：應用於青光眼的環境光控基因治療平台」旨在開發一項創新的環境光控基因治療技術，利用安全、低強度的可見光精準啟動視網膜細胞的保護機制，以減緩神經退化並保存視力；這項治療方案亦可根據病情需要靈活啟動、調整或暫停，實現個人化精準醫療。

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決策、營運與科技學系副教授劉睿軒的研究項目「深度生成模型與因果推論的融合」運用深度生成模型，包括基於大型神經網絡的先進演算法，更準確地分析高維度數據及估算動態因果效應，特別是可模擬不同決策或政策下可能出現的結果，以提升循證決策的可靠性、優化政策和商業方案設計。

岑美霞祝賀今年獲得殊榮的6名學者，形容獲獎項目兼具前瞻性與影響力，不僅肯定了他們卓越的學術成就，亦彰顯大學在多個領域的研究實力，涵蓋數學科學、商業理論、人工智能及生物醫學等。她期待學者們在研資局的支持下，持續推動創新研究，拓展知識前沿。

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