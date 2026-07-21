Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

自身孤獨經歷化為小說 中四生校園作家賽奪冠

教育新聞
更新時間：08:30 2026-07-21 HKT
發佈時間：08:30 2026-07-21 HKT

「微光還是微光，沒有變成太陽，但它足夠照亮腳下的路」。聖士提反堂中學中四生黃賢珊，把自身經歷化為小說《一點微光照亮而出》，記錄成長路中勇敢地走出陰霾的歷程，在香港青年協會舉辦的「校園作家大招募計劃」獲得小說組冠軍。她期望作品能撫慰同歷孤獨的讀者，為他們的心靈照亮前路。

《一點微光照亮而出》記錄了黃賢珊從恐懼與自卑，再到勇敢走出陰霾的成長歷程。她透露自小習慣孤獨，「經常一個人呆坐」，理解孤獨者的心情，想借用作品讓他們明白世上有人理解他們的內心，為孤獨的靈魂照起一點光，擺脫黑暗的籠罩。

延伸閱讀：青協重新出發嘉許計劃表揚12位改過青年-鄧炳強籲社會給予機會

記錄勇敢走出陰霾

黃賢珊從小養成寫作習慣，形容寫作過程中感到「自信和放鬆」，惟自己創作小說部分取材自日記，將自身經歷公開人前，不免感到憂慮，既擔心影響別人對她的印象，亦擔心披露得太多。幸得老師支持和相信，作品最終得以面世。她寄語同路人勇於創作，成為自己想成為的人。

非小說組冠軍由慈幼英文學校中四生劉良杉獲得，其散文《正確之外》以「病歷書寫」形式，創作16篇在城市角落發生的關係或情感故事。他指社會不斷灌輸何謂正確，創作正要在「正確之外，探討關係的意義」。他勉勵創作者必須跳出框架。

延伸閱讀：DSE放榜2026方大東華各逾3萬人報讀-護理學最受歡迎

實習記者 張駿宏 

誠邀大家做問卷調查，話俾我?知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

最Hit
獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化
獨家 ｜謝賢離世日期曝光 7月16日因肺炎撒手人寰 「院出」處理已於和合石火化
影視圈
9小時前
謝賢離世｜佘詩曼憶合作點滴珍貴片段曝光 獲四哥送花舉動暖心 激讚敬業幽默有風度
謝賢離世｜佘詩曼憶合作點滴珍貴片段曝光  獲四哥送花舉動暖心  激讚敬業幽默有風度
影視圈
11小時前
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
01:09
獨家｜狄波拉雙眼紅腫首度開腔回應謝賢離世  謝婷婷神情哀傷現身
影視圈
13小時前
謝賢離世｜張柏芝IG轉黑頭像  連發悲傷限時動態  低調悼前老爺
謝賢離世｜張柏芝IG轉黑頭像  連發悲傷限時動態  低調悼前老爺
影視圈
11小時前
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
阿B鍾鎮濤21歲女兒鍾懿大學畢業 舉家赴倫敦見證 近年繼承爸爸衣缽入行做明星
影視圈
2026-07-19 21:00 HKT
謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動
01:29
謝賢離世丨細數一生5段情史 兩度離婚與前妻仍是朋友「爺孫戀」Coco最轟動
影視圈
16小時前
陳庭欣告別奢華九肚山大宅  黃大仙5百呎新居內部曝光  裝修親民實用物件之間零距離
陳庭欣告別奢華九肚山大宅  黃大仙5百呎新居內部曝光  裝修親民實用物件之間零距離
影視圈
20小時前
由幼童到基層家庭：馬會構建社區護齒防線
社會資訊
18小時前
開校24年英皇教育九龍灣店結業！全港僅剩3分校 網民慨嘆補習社風光不再 總結4原因致萎縮
開校24年英皇教育九龍灣店結業！全港僅剩3分校 網民慨嘆補習社風光不再 總結4原因致萎縮
生活百科
21小時前
謝賢離世丨前度Coco爆謝賢極致寵愛 曾變賣謝霆鋒送贈名車助還債 2千萬分手費免耽誤舊愛
謝賢離世丨前度Coco爆謝賢極致寵愛 曾變賣謝霆鋒送贈名車助還債 2千萬分手費免耽誤舊愛
影視圈
13小時前