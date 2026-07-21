自身孤獨經歷化為小說 中四生校園作家賽奪冠

「微光還是微光，沒有變成太陽，但它足夠照亮腳下的路」。聖士提反堂中學中四生黃賢珊，把自身經歷化為小說《一點微光照亮而出》，記錄成長路中勇敢地走出陰霾的歷程，在香港青年協會舉辦的「校園作家大招募計劃」獲得小說組冠軍。她期望作品能撫慰同歷孤獨的讀者，為他們的心靈照亮前路。

《一點微光照亮而出》記錄了黃賢珊從恐懼與自卑，再到勇敢走出陰霾的成長歷程。她透露自小習慣孤獨，「經常一個人呆坐」，理解孤獨者的心情，想借用作品讓他們明白世上有人理解他們的內心，為孤獨的靈魂照起一點光，擺脫黑暗的籠罩。

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記錄勇敢走出陰霾

黃賢珊從小養成寫作習慣，形容寫作過程中感到「自信和放鬆」，惟自己創作小說部分取材自日記，將自身經歷公開人前，不免感到憂慮，既擔心影響別人對她的印象，亦擔心披露得太多。幸得老師支持和相信，作品最終得以面世。她寄語同路人勇於創作，成為自己想成為的人。

非小說組冠軍由慈幼英文學校中四生劉良杉獲得，其散文《正確之外》以「病歷書寫」形式，創作16篇在城市角落發生的關係或情感故事。他指社會不斷灌輸何謂正確，創作正要在「正確之外，探討關係的意義」。他勉勵創作者必須跳出框架。

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實習記者 張駿宏

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