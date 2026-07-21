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浸大「eMBody—流光起舞」裝置 觀眾與虛擬舞者互動

教育新聞
更新時間：08:00 2026-07-21 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-21 HKT

「藝術創作應兼具趣味與啟發」，浸會大學視覺藝術院講座教授邵志飛創作3D互動裝置「eMBody—流光起舞」，在大館公開展出，帶領觀眾走進混合實境表演空間，與虛擬舞者互動、共創獨特肢體畫面。他指虛擬肢體突破實體舞台限制，演繹傳統劇場無法呈現的破格動態。這套看似門檻極高的藝術科技，創作工具卻非常普及，學生亦能輕易接觸運用。

突破實體舞台限制

以6個月製作的「eMBody—流光起舞」互動體驗裝置，為浸大「未來影院系統：下一代藝術科技」項目之一，以「人體舞動」為核心，由邵志飛聯合城市大學、瑞士洛桑聯邦理工學院及浸大訪問學者共同研製。有別於傳統靜態藝術，裝置搭建出全方位沉浸式體驗空間，觀眾只需佩戴3D眼鏡、手持專屬控制器，即可踏入360度沉浸式屏幕場景，依據手柄的色彩對應機制，觀眾能召喚專屬虛擬舞者，在森林、鏡面空間等虛擬場景中，通過手勢與肢體動作與舞者互動，共創獨一無二的藝術畫面，「人人皆可舞動」，重塑表演者，觀眾及公共空間的關係。

延伸閱讀：浸大70周年校慶呈獻科技藝術盛宴 共譜「重構現場音樂」
　　
硬件裝置造價約800萬元，整合了動態捕捉、生成式圖像、多人空間追蹤及高解析度視覺化等多項前沿技術，可實時響應觀眾動態，突破實體舞台與傳統劇場的表現局限，呈現出常規藝術形式無法企及的破格動態美。技術看似門檻極高，但邵志飛強調，創作工具與學生日常數碼創作相通，包括攝影機、投影設備、全景運動設備及無人機等常見器材，而浸大視覺化研究中心亦提供平台，讓學生學習與接觸相關創作。
　　
曾經為故宮文化博物館打造壓軸沉浸式作品《夢境》，重現乾隆皇帝記憶與宮廷祭典場景，邵志飛期望新作讓更多人感受藝術的溫度與力量，「觀眾即使僅體驗5分鐘，也能收穫獨特的藝術感觸，猶如漫步美術館賞畫」。

記者 佘丹薇

延伸閱讀：浸大生千架無人機投射病童夢想畫作 實踐「以科技傳遞溫暖」

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