教育出版協會：業界可助國家教育對外開放

近年本港適齡學童人口下跌，教科書出版業界面對挑戰。香港教育出版專業協會會長黃旌昨在一個研討會指，業界應緊隨國家教育方針，培養學生家國情懷，同時協助國家教育對外開放及國際交流。立法會體育、演藝、文化及出版界議員霍啟剛，鼓勵業界善用本港「內聯外通」的特點，開拓「一帶一路」沿線教科書市場。

霍啟剛倡拓「一帶一路」市場

黃旌在會上直言，本地教育出版業面對市場收縮、經營壓力攀升、行業轉型等挑戰，而國家「十五五」規劃明確優先發展教育與高質素人才培育，帶來龐大的政策和發展空間，認為教材承載「立德樹人」的任務，「肩負培育青年家國情懷、構建學生科學完整知識體系的重要使命，並非單純的教育讀物」，行業亦承擔「內聯外通、文化傳承」的使命，應緊隨國家教育方針，同時發揮本港兩文三語優勢，研發兼具中華文化底蘊與國際教學標準的優質教材及教育資源，助力國家教育對外開放及國際交流。

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面對本地出版市場萎縮，霍啟剛通過視像發言指，業界須善用本港「內聯外通」特點，與大灣區以至其他地區的出版同業合作開發教材，並開拓潛力巨大的「一帶一路」沿線教科書市場，「香港可推動多語種『一帶一路』教科書品牌項目，或組織大灣區『拼船出海』計劃，一同開拓東南亞等地的海外市場」。

對於人工智能（AI）迅速發展，霍啟剛指業界須助力培養與AI「共生共榮」的新一代，建立與AI合作的思維框架、倫理底線和價值判斷。

港區全國人大代表馬逢國指，業界能配合政府《數字教育藍圖》向個性化、高質量方向發展，建議教育局加快建設中央數字化教育平台，並同步建立清晰的內容授權保障機制，惟本港《版權條例》修訂仍未包括AI內容，強調教材數字化轉型，同樣面臨版權風險，應把握時機為教材內容的複製、改編和分享等訂立明確規則。

記者歐文瀚

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