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城大全球招聘新校長 接替梅彥昌 下月展開申請及提名審核工作

教育新聞
更新時間：14:14 2026-07-20 HKT
發佈時間：14:14 2026-07-20 HKT

城市大學前校長梅彥昌今年4月以私人理由辭職，由時任首席及常務副校長李振聲署任校長一職。城大今日宣布，校董會已成立遴選委員會，正展開全球遴選工作，以物色合適人選出任校長，現已於國際媒體及相關網站刊登招聘廣告。城大網站亦刊登招聘廣告，表示下月中展開申請及提名審核工作，直至有人獲聘為校長，獲聘者將獲得一份為期5年的合約。

城大：校長須領導大學在大灣區及國際發展

資料圖片
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該招聘廣告列出城大校長的職責和相關要求，指明校長「須以具遠見的領導能力引領大學發展」，包括提升大學在研究和專業教育方面的學術表現，以提高大學的國際地位。校長亦須領導大學在香港、大灣區、內地以及國際的發展，包括支持城大（東莞）發展，並在校內「營造透明、負責任、具誠信和卓越的文化氛圍」，確保大學的運作和決策流程按照既定政策及程序進行。

延伸閱讀：城大「明日創新」隧道 蟬聯GovMedia Awards殊榮

城大表明，申請人須持有博士學位，並在高等教育領域取得卓越成就，包括曾在頂尖大學或類似機構的高層管理工作方面，具備豐富的領導、學術和行政經驗，以及帶領機構成功轉型和變革的經驗，同時須理解大學價值觀和目標，及香港教育現况。

另外，申請人須能在追求學術與健全的機構治理之間取得平衡，並於複雜多變的國際高等教育環境中維持高效，以及在領導充滿活力的機構應對機遇和挑戰時，具備充沛精力、韌性和適應力。城大表示，獲聘者將獲得為期5年的合約，薪資將按其資歷和經驗而定。

延伸閱讀：城大初創大賽 10間優勝企業獲最多百萬元天使投資

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