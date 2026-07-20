中史新課程樣本試卷 教師認為「易得分」 佔分重高階題目仍具挑戰性

修訂後的高中中史科課程將於27/28年起逐級推行，考試及評核局日前上載卷一及卷二的樣本試題，前者加入20條多項選擇題，後者「結構題」拆成不同佔分的「細題」，不設佔絕大分數的論述題。有資深中史科教師認為，考生在新制試題更易得分，尤其卷一選擇題對書寫能力稍遜的考生有利；亦有教師認為，佔分比重更高的高階題目仍具挑戰性。

考評局日前上載適用於2030年文憑試、高中中史科修訂課程的樣本試卷。卷一設3部分，首部分增設20條多項選擇題，每題佔1分，不少題目考核考生分辨敘述對錯，譬如問及哪一項並非長征對中國共產黨發展的歷史意義，「促成國共第二次合作，共同抗日」答案呼之欲出；亦問及多組歷史名詞或事件組合，如官渡之戰與蜀漢滅亡、赤壁之戰與三國鼎立，問哪項有因果關係。第二部分為必答的結構題，佔30分；第三部分為選答題，考生須在甲部古代史及乙部近現代史，每組各「2選1」作答，每題佔20分。

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必答題「拆細」 涵蓋範圍廣

聖士提反堂中學副校長兼中史科科主任徐曉琦直言，樣本試題設計「更容易執分」，題目難度偏淺，擬題手法不離選項「似是而非」，考核學生對時序的辨識能力，「對於書寫能力比較弱的學生而言是喜訊」。卷一必答題與現行設計截然不同，拆成多條「細分題」，單題最高僅4分，而涵蓋春秋、唐代、晚清、改革開放，範圍廣闊，同樣對考生有利，「即使學生對4個題目中讀不中個別課題，仍有3道題可作答」。然而，選答題變為「2選1」，考生難以偏重部分章節，「萬一學生剛好兩條都讀不中的話就糟了」。



修訂課程「選修部分」歷史專題單元「6變3」，僅設「國家管治與制度組織」、「經濟資源與社會發展」及「中外交往與文化交流」。樣本試卷卷二，考生須在選擇的單元中「3選2」作答，每題20分。各題設分題，佔分較輕題目要求考生參考資料分析史事，亦考核考生的基礎知識，如參考地圖指出天壇與紫禁城；佔分較重則考核論證分析，以10分為限，有別於現行試卷設25分的大分論述題。

料解決作答時間緊逼問題

徐曉琦認為題型設計參照舊制中學會考，「經歷過會考的老師，相信對變動一定不陌生」，為籌備製作校本教材及題目，他已翻閱昔日會考筆記取經，又相信新制改變考生以往作答時間較緊逼的問題。



有資深中史科教師亦認同，樣本試卷照顧文字書寫能力偏弱的考生，而史料分析題涵蓋圖表、漫畫等素材，重視實物及史料運用。雖然如此，卷二佔分較重的題目仍考驗考生邏輯思辨、多角度立論能力，足以分辨考生能力高低。

記者 佘丹薇

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