30少年太空人赴內地體驗航天訓練 中學師妹以黎家盈為榜樣追夢

港產太空人黎家盈隨神舟23號升空進駐「天宮」近兩個月，30名參與「少年太空人體驗營」的中學生下周四展開9天行程，到訪北京、酒泉等地多個國家重點航天及天文設施。來自黎家盈母校的中二學生成功獲選參與體驗營，稱會以師姊為榜樣，將來投身航天事業。太空館館長蘇柱榮形容今屆參與學生天文知識豐富，不排除更多人報名。

盼與師姊「天地對話」

徐研嵐對師姊黎家盈涉足宇宙感到驕傲，形容以她為榜樣。歐文瀚攝

康樂及文化事務署與香港中華總商會合辦「少年太空人體驗營」昨舉行出發儀式，30名獲選的少年太空人同場亮相，來自黎家盈母校、荃灣公立何傳耀紀念中學的中二生徐研嵐是其中一員，她指自己從小對科學與宇宙感到興趣，3月主動報名活動挑戰自己，最終經過3輪遴選而成功加入。巧合的是，少年太空人第3輪甄選面試當日，中國載人航天工程辦公室正式公布黎家盈參與神舟23號飛行任務。

對於師姊成功上宇宙，徐研嵐感到驕傲，形容受師姊勇敢追夢的精神鼓舞，以她為榜樣努力，將來投身航天事業。今次旅程期待體驗航天員訓練之餘，更希望有機會與師姊「天地對話」。

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同樣入選的少年太空人，德望學校中三生胡楊，有意日後入讀香港大學地球科學學系，又提到曾觀看女太空人王亞平的「天宮課堂」，希望旅程中與她見面。英基沙田學院的謝樂騫，去年因面試未如理想而落選，他笑稱「最想見到楊利偉」，了解他在太空的經歷。

30名入選的少年太空人將到訪北京、酒泉和西安，參觀多個國家重點航天及天文設施，包括中國科學院空間應用工程與技術中心、航天員科研訓練中心、酒泉衞星發射中心和國家天文台總部等，亦將首次參觀航天推進技術研究院，並有機會親身體驗太空人訓練，以及與國家航天員會面交流。

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陳國基：航天不再遙不可及

政務司司長陳國基在典禮上致辭指，體驗營為熱愛航天探索的年輕人揭開序幕，更是他們「編織未來夢想的起點」，特別是黎家盈成為香港首位太空人，標誌着香港航天夢的歷史時刻，「航天不再是遙不可及，而是努力奮鬥就可成功實現的夢想」。他勉勵學生把握機會擴闊視野，裝備自己，日後以不同方式參與國家航天事業。

今年體驗營有逾110間中學約200名學生報名參加，太空館館長蘇柱榮指不少人「有備而來」，天文知識相當豐富，隨着全城再掀「太空熱」，他不排除將來接獲更多報名；因應不少市民到太空館參觀神舟23號的相關展品及介紹，館方已把「航向太空——中國載人航天之旅」專題展覽延長至9月，常設展亦會新增內容。

記者歐文瀚 實習記者張駿宏

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