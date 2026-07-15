DSE放榜2026｜香港華仁書院超狀患先天眼疾 視力剩不足一成 日溫10小時克服學習困難

傳統名校香港華仁書院誕生1名超級狀元鄭子絃，屬特殊教育需要考生。他除了在中英數，亦在地理、歷史及經濟科考獲5**佳績，公民科達標。

鄭子絃出生不久便確診患有先天性眼疾，目前近視逾2000度，並患有眼震，視力僅餘不足一成，且情況持續惡化，未來有機會完全失明。然而，他沒有向命運低頭，在家人及師友支持下，憑着堅毅意志克服視障帶來的學習困難，以平板電腦放大教材閱讀，一字一句抄寫筆記，每天溫習約10小時，並苦讀至凌晨一、兩時，最終成為今屆DSE超級狀元之一。

提到升學計劃，他坦言雖然早前已獲4所英國大學取錄，但中三時曾隨老師到高等法院參觀，深受啟發，因而對法律產生濃厚興趣，希望入讀港大政治學與法學雙學位課程，將來成為一名大律師，坦言相信「法律能帶來平等」。除了學業表現出色，鄭子絃亦熱愛棋藝，自初中開始學棋，現為學校棋藝隊隊長，曾於聯校棋藝比賽中獲獎，展現學業與課外活動兼備的一面。

鄭子絃父母均為公務員，其父鄭柏倫對兒子考獲佳績感欣慰，大讚兒子非常努力，料今晚一起吃飯慶祝。