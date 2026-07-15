DSE放榜2026｜聖保羅書院文科生朱瑋韜成超級狀元 擬留港讀法律

傳統名校聖保羅書院誕生一名男超級狀元，中六生朱瑋韜取得6科5星星，加上公民科達標及數學延伸部分M1取得5星星，成為該校歷來第二名狀元。作為「文科狀元」的他，計劃就讀香港大學工商管理學學士（法學）及法學士雙學位課程，將來在港執業做大律師，指法律有趣之處在於「沒有黑與白」。

「每人都曾被人冤枉」

朱瑋韜表示，曾報讀英國大學，指當地相類學位的收生要求較低，是一個「保障」，考慮到在英就讀大學，一年學費已要30萬港元，加上住宿開支，認為在港就讀大學，相對較划算。

被問到為何以大律師為志願，他自言想法在中三、中四萌牙，認為法律的有趣之處在於「沒有黑與白」、「並非二元」，有很多可能性。他憶述去年暑假參加工作體驗活動，曾旁聽高等法院的刑事案件，親睹即使當事人是毒犯，衣衫襤縷、有案底，律師仍會堅持替他尋找證人供詞的不一之處。「每人都曾被人冤枉，亦難以解釋清楚」，他希望實踐無罪假定原則，幫助社會上的弱勢社群。

近年人工智能（AI）普及，專家曾警告法律行業是最受影響的行業之一。朱瑋韜認為，沒有人能肯定AI會取代哪些學科，「與其去估，不如去做有興趣的，做得好就不會被取代」。

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指文科不穩定 但可訓練建構論點

朱瑋韜的選修科包括歷史、經濟及倫理與宗教及經濟，是少見的「文科狀元」。他坦言，自小喜歡閱讀，尤其是非虛構類書本。相對於理科科目，他指文科難以靠操卷提升成績，「你可以稱（文科）不穩定，但它能訓練你在壓力下，建構論點、援引資料」。

對於本港社會「重理輕文」，他認為選科應該根據興趣而行，直言「即使選下物理、化學和生物，捱過文憑試這關也好，做到醫生亦不會開心」。他強調必須有熱誠才會做得好，無論行業是否優勢產業，亦可以有一定成就。

記者 高俊謙

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