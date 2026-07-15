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DSE放榜2026｜沙田崇真首誕狀元鄭一力 常出入醫院受醫護照顧 盼讀醫傳遞溫暖

教育新聞
更新時間：11:14 2026-07-15 HKT
發佈時間：11:14 2026-07-15 HKT

在今年的香港中學文憑試（DSE）放榜日，沙田崇真中學迎來該校首屆狀元的誕生，DSE狀元鄭一力在中文、英文、數學、化學、生物、物理科目取得5**，數學延伸單元二5*，並於公民與社會發展科達標。

沙田崇真中學，今年首次誕生文憑試狀元。
沙田崇真中學，今年首次誕生文憑試狀元。

鄭一力指讀醫科向來是他的升學目標，他透露，因為身體狀態欠佳的緣故，需要經常進出醫院和診所，而醫護人員無微不至的照顧，激勵他投身醫學界。他盼望未來能學成行醫，將這份對病患的溫暖關懷繼續傳遞下去。

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沙田崇真中學助理校長盧晉銘表示，鄭一力的狀元之路並非一帆風順。在中一時，他的成績其實處於下游（約全級第90名）。然而，他憑藉自身努力，成績不斷進步，最終在文憑試中取得矚目成績。

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盧晉銘表示，鄭一力一直以平常心面對考試，因此對於成為本屆狀元感到始料未及，更形容這次是「超常發揮」。同時，他也由衷感謝學校老師一直以來的悉心幫助。

記者：陳洋

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