DSE放榜2026｜拔萃女書院誕兩狀元 其中一人受長期病患妹妹啟發 立志留港讀醫

拔萃女書院今屆中學文憑試（DSE）誕生兩名狀元，分別是程熹和羅苡庭。兩人在中英數及物理、化學、生物三科理科均取得5**佳績。程熹將赴英國牛津大學攻讀電腦科學，而羅苡庭則受到患有長期病患的妹妹啟發，立志留港攻讀醫科，冀為醫療界貢獻力量。

程熹(左)和羅苡庭(右)。盧江球攝

兩名狀元成績優異，但學習歷程各有不同。作為學校領袖生的程熹考獲佳績，她謙虛地表示：「同學不少都具有成為狀元的潛質，文憑試也有部分運氣成分。」她坦言曾在一科考試後感到失手，但在父母和朋友的安慰下學會展望將來。為了籌備升學學費，她目前正為師妹補習。她選擇赴英國牛津大學修讀電腦科學，期望能「體驗異地文化、拓闊視野」，畢業後再回港就業。

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另一位狀元羅苡庭則選擇留港升學、修讀醫科，目前尚未決定入讀哪一間本地醫學院。她表示，決定深受妹妹的經歷影響。媽媽羅太補充指，幼女因早產患有短腸症，出生首三年都在醫院度過，甚至需要搬到醫院附近方便照顧。羅苡庭感激醫護人員對妹妹的關心與付出，深受啟發而立志從醫，冀能運用不斷發展的醫療科技幫助病人。

盧江球攝

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除了學術成績優異，羅苡庭也是學校田徑隊成員，每星期需花費3至4小時訓練。她認為，時間分配對備戰DSE相當重要，並感激隊友和朋友的支持。她透露，在備考期間，每日會溫習6小時，更會用AI幫忙出試題和改作文。對於獲得狀元殊榮，她坦言感到出乎意料，又指應考時覺得自己沒有發揮得很好。