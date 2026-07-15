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科大與印尼深化合作 鼓勵優秀生來港升學

教育新聞
更新時間：08:00 2026-07-15 HKT
發佈時間：08:00 2026-07-15 HKT

大專院校正配合打造「留學香港」品牌，科技大學與印尼高等教育、科學及科技部簽署合作備忘錄（見圖），支持當地更多優秀學生到科大入讀本科課程。科大協理副校長（學術策略及數據分析）萊韻詩指，科大將發揮在教育、創新科研及知識轉移領域的優勢，與印尼在數碼化轉型、綠色能源及商業創新等策略領域深化合作。

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「嘉魯達獎學金」旨在鼓勵印尼優秀學子，到世界頂尖學府深造。今次協議將通過該獎學金，支持更多印尼學生赴科大修讀本科課程，雙方亦在學生實習、學術交流及科研合作等領域，探討更多協同發展機會。雙方日前會面，探討聯合研究項目、學術知識交流、師生互訪，以及推出帶學分實習機會的可能性。萊韻詩指，將共同培育具備全球視野、創新思維和勇於承擔社會責任的未來領袖，為印尼、東盟地區以至全球的可持續發展注入新動能。

延伸閱讀：直資議會首訪印尼推廣留學香港 講座近百人出席

現時印尼是科大第二大國際本科生群體，入讀人數亦是全港大專院校之冠，獲資助的印尼學生主要修讀工程、工商管理、理學及生物科技等領域，他們均從印尼頂尖中學中經嚴格甄選脫穎而出。

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本報記者

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