接觸30名IB狀元 料逾8成選擇入讀 港大醫學院直接錄取29應屆考生

文憑試今日放榜，醫科向來是尖子必爭之地。香港大學醫學院昨透露，已全數取錄29名經「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）報讀的應屆文憑試考生，並接觸逾半有意讀醫的本地國際文憑大學預科課程（IB）狀元，強調以「擇優而錄」為原則，學業成績外，亦重視學生人品。今年亦加強醫學倫理及專業操守的培訓，學院強調相關安排與KOL女實習醫生被解僱事件無關。

身兼副校長（健康）的港大醫學院院長劉澤星指，今年申請SNDAS人數較往年上升，最終全數取錄29名學生，形容是信任中學推薦，而過去兩年經SNDAS入讀學生表現優異；他不評估今年吸納多少文憑試狀元。至於早前放榜的IB，他透露已接觸約30名有意讀醫的本地IB狀元，料逾8成將選擇入讀「傑出醫學人」課程。

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劉澤星：成績人品同重要

他表示，另有逾400名來自不同海外學府的畢業生，經「第二學位入學途徑」報讀港大醫學院，至今已向26人發出取錄通知。雖然今年申請宗數較往年約900份減近半，但他強調更重視申請者具備「品學兼優」素質，而非數量多寡，「『優』除了是學科成績優之外，人品的『優』亦是很重要。」

劉澤星亦指，收生準則既重視學生的學業成績及知識水平，亦着重面試展現的溝通能力、人際技巧及批判思維等能力，面試內容多圍繞近期社會及醫療議題。對於早前一名就讀港大的實習醫生行為不當遭解僱及被捕，劉澤星指不便評論個別個案，但透露該校師生正共同制訂社交平台專業行為守則。

港大醫學院助理院長（醫院協作及臨床教育）楊珮寧強調，醫學倫理及醫學人文課程推行逾20年，內容與時並進，持續培養學生的專業操守及倫理觀念，課程優化與個別事件無關。

臨床見習計劃 培養「嚮導者」

醫學院今年推出學生主導的醫學人文課程，以及Med-Link「醫路同行」港大校友會與醫學院合辦的臨床見習先導計劃，以融入學生視角，培養其作為「嚮導者」，並通過臨床見習了解不同專科及醫療環境的運作。她指課程「不能逐一教導學生如何應對各種情況」，惟可通過建立其價值觀體系，協助他們應對臨床上遇到的問題，期望學生以醫德為本，成為病人的「守護者」。

另外，港大醫學院設有多項獎學金計劃，持續支援有志投身醫療的學生，包括明德學子獎學金、增潤學年海外交流及發展獎學金，以及傑出醫科學人（DMS）獎學金。

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實習記者張駿宏

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