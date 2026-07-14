港大預留8000萬獎學金 「超級狀元」可獲100萬資助

中學文憑試明日放榜，各大學相繼以「銀彈攻勢」搶人才。香港大學今年預留8000萬元入學獎學金，較去年多近一倍，其中7科5**的「超級狀元」將可獲100萬元資助。因應今屆考生人數增加，港大稱留意到有考生「不敢報」，已預留多5%學額予應屆聯招（JUPAS），呼籲考生有策略地安排志願。

延伸閱讀：IB放榜2026｜中大醫學院取錄35名IB狀元 非本地生可獲逾160萬獎學金

港大去年預留4500萬元，向成績優異的本地學生頒發5萬至100萬元獎學金。收生及國際生交流事務總監嚴志堅昨表示，今年預留共8000萬元入學獎學金，各學院考獲文憑試最佳成績的學生，會獲頒「明德學子」榮譽及10萬元獎學金，7科或以上5**的「超級狀元」，更可獲得100萬元獎學金。獎學金涵蓋全額學費外，亦包括資助學生到劍橋、牛津或耶魯等一流學府深造。

另外，港大設有「HKU First in the School Scholarship」，向入讀港大、在所屬中學考得最佳成績的學生頒發獎學金。

嚴志堅強調，8000萬元獎學金是預留給本地生，鼓勵努力學習的學生，惟學生不應根據獎學金多寡選擇大學和學科。至於非本地生獎學金，他未有透露實際金額，僅指獎學金與學費掛鈎，非本地生所支付的學費一般為本地生5至6倍。

多留5%學額予應屆聯招 籲善用數據增入學機會

本屆文憑試考生人數按年增加5%，學界預期學額競爭激烈。嚴志堅表示，港大已預留多5%學額予JUPAS申請人，佔整體學額6成。他留意到有學生因憂慮成績未能入讀而「不敢選」港大，結果錯判形勢，白白浪費入讀機會。因應每年收生情況各異，校方已公布預期收生分數數據，考生如達到預估收生分數，取錄機會較高；若高1至2分，已代表「值博率很高」。

延伸閱讀：嶺大資助18傑出研究生 赴牛津交流AI應用

嚴志堅呼籲考生多加利用數據，並採用「首志願積極進取、第二志願穩中求勝、第三志願萬無一失」的策略排序，增加入讀港大心儀學科的機會。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

記者 高俊謙