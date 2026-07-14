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新增7類人才計劃受養人 可入讀公營學校

教育新聞
更新時間：08:30 2026-07-14 HKT
發佈時間：08:30 2026-07-14 HKT

政府全力「搶人才」，繼高才通等人才計劃受養人後，當局新增持7類旅行證件者的受養人，可入讀公營學校，包括一般就業政策（技術專才類別）、輸入內地人才計劃（技術專才類別）及資本投資者入境計劃。當局強調，持證人獲取錄入學時，其在港逗留期限須仍然有效。

主要新增4類受養人證件

新增7類旅行證件持有人，包括一般就業政策（技術專才類別）、輸入內地人才計劃（技術專才類別）、資本投資者入境計劃及新資本投資者入境計劃的受養人證件；其餘3類則涉及持證人被裁定違反承諾或逗留條件後的兩個月內，或遭解除合約後指定期限。當局強調，公營學校學位只限持有指定證件的人士入讀，包括出生證明書、身份證及指定旅行證件，而持證人在獲取錄入學時，其在港逗留期限須仍然有效。在旅行證件或護照的入境印鑑上註有「訪客」簽注，或於入境時獲發印有逗留條件為「訪客」的入境標籤的兒童，均不會獲得本港任何學校取錄。

教育局去年修訂申請資助專上課程學額及資助的資格，列明28/29學年起居港滿兩年的「人才子女」才符合資格，27/28學年過渡期要求居港一年，今年9月入學者則不受影響。

本報記者

延伸閱讀︰

7成受訪人才家長 年均教育開支達20至50萬

JUPAS公布修訂資助課程申請資格 人才子女須居港2年 明年設過渡期

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