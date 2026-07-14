DSE放榜2026︱兩應屆考生獲清華港大提前取錄讀醫 路徑縱然不同 起點與母親患病有關

讀醫是不少文憑試尖子的夢想，分別獲清華大學與香港大學提前取錄的應屆考生周爾軒與童斌，兩人選擇不同的讀醫道路。周爾軒修讀清華的八年制臨床醫學專業課程，畢業將直接獲頒博士學位，期望成為「醫生科學家」；選擇留港讀醫的童斌，立志成為減輕病患痛苦，撫平家屬憂慮的醫者。路徑縱然不同，但兩人起點卻與自己母親患病有關，對生命有更深刻的體會。

當「白老鼠」研男士髮泥

（左起）龍瑋琪、孫佳希、周爾軒、呂柏誼和童斌分別選擇了不同的升學路向。梁子健攝

就讀東華三院甲寅年總理中學的周爾軒，毅然選擇入讀清華的臨床醫學專業課程，課程採「3+2+3」八年制模式，將經歷基礎醫學、臨床實踐與完整科研訓練，畢業獲頒醫學博士學位。能夠兼顧臨床與科研，正是他報讀清華的原因，他期望吸取科研養分，未來能促進大灣區醫療技術的融合與合作，更期待赴海外深造，引進日新月異的醫療技術。

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從小立志讀醫的他，坦言啟發自母親的不幸經歷，她受到感染脊髓灰質炎病毒（小兒麻痹病毒），因未能及早醫治而遺憾切除右腳，導致生活面臨諸多不便，令他決心成為更強調及早預防與科研創新的醫生，「如果我們能通過科研在疾病初現端倪時就予以介入，就能在大眾身體真正生病難受前解決問題，切實減少病情惡化的機會。」本身是校內科研隊成員，他把理念付諸實踐，一次「喉嚨痛、聲音啞」經歷啟發他構思「呼吸道疾病預測軟件」，通過記錄用家聲音變化，察覺異常便及早提供醫療建議；他亦研發適合亞洲男士的順滑髮泥，歷經近60次失敗，期間他更親身充當「白老鼠」，笑稱失敗品曾令他掉頭髮。

同為跨境生的童斌，通過「學校推薦直接錄取計劃」（SNDAS）入讀港大的內外全科醫學士課程，打算利用三年級獨有的「增潤學年」參與前沿學術研究或社會服務，更希望到劍橋大學交流。提到讀醫緣起，他坦言是中四時母親突然患癌，讓他深刻體會到生老病死的震撼，亦對醫學有更深刻的體悟：「醫生的職責不但是治癒疾病，更重要的是以人為本，減低病人與家屬的焦慮，紓緩他們的精神壓力。」

兩女生亦成功躋身清華

打算畢業後在港從醫、回饋社會的童斌，去年暑假曾到廣華醫院內科及老人科實習，目睹許多老人家連基本的翻身亦做不到，期間更與醫生交流，意識到溝通能力與團隊合作的核心價值，學會如何向病人清晰解釋病情及安撫焦慮。

將入讀清華國際關係學系的龍瑋琪，期望體驗不同國家對歷史與政治事件的不同見解。

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除了兩名準醫科生外，同校兩名女生龍瑋琪與孫佳希亦通過「東華三院清華大學推薦生計劃」，分別成功入讀清華國際關係學系及心理與認知科學系。龍瑋琪期望體驗不同國家對歷史與政治事件的不同見解；孫佳希則期望學成後能回饋社會，提升現代人的心理健康。

記者唐綺晴 梁子健

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