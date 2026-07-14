擲項運動員入讀中大 立志當體育教師

在學界比賽屢獲佳績的擲項運動員呂柏誼，擲出屬於自己的完美弧線，透過SNDAS獲得中文大學教育學士（健康與體育運動科學）課程提早取錄。作為運動員學生，她把目標放在明年南韓忠清的世界大學生運動會，為港披甲爭光，更立志成為啟蒙學生熱愛運動的體育教師。

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呂柏誼(前排右1)與一眾獲內地及本港大學提前錄取的東華三院學生，與傳媒會面。左起：龍瑋琪、孫佳希、周爾軒及童斌。 梁子健攝

力爭參加南韓世大運

作為學生運動員，平衡學業與訓練從非易事。就讀東華三院黃笏南中學的呂柏誼指，面試恰好與學界比賽撞期，在灣仔運動場她不止要應付賽事，更為面試溫習，「等待出賽的時候，我就預備面試資料；幸好運動令我有較好的身體質素，應付到一天兩場大事」。在高壓下切換狀態的心理素質，成為她脫穎而出的關鍵，然而呂柏誼憶述，初中的她是喜好古箏與繪畫的「運動白痂」，與校園濃厚的體育氛圍，總是格格不入，幸得啟蒙老師發掘她的潛能，選拔她參與投擲項目，逐步建立自信心，並在運動生涯「愈擲愈遠」。

這段經歷影響她的生涯規劃，令她立志成為發掘學生潛能、陪伴他們成長的體育老師，「我希望成為學生的領路人，帶他們在成長路上攀山越嶺，撐起一片天」。去年代表出戰參加東亞U20田徑錦標賽，即將入讀中大的呂柏誼笑言，力爭參加明年在南韓忠清舉行的世大運。

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冀最佳5科考獲26分

提到明天文憑試放榜，呂柏誼把目標訂在最佳5科考獲26分，雖然放榜結果不再影響升學，但她形容忐忑心情有如場上盡全力把鐵餅拋向空中，正屏息落地、分數出現的一刻，「這張成績表跟我一世，我很希望可以做到最好，很想知道我付出的努力，與結果是否成正比」。

記者 唐綺晴



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