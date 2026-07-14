特教生克服身心挑戰 與尖子同窗負笈劍橋

先天心臟病、過度活躍症（ADHD）加上輕度自閉症，三重身心挑戰，令應屆文憑試考生方濼民的學習路上困難重重，「好難坐定」的他要「靠行先溫到習」，他與同級尖子黎日朗惺惺相惜，從較勁的對手，成為砥礪的學習夥伴，更同獲中文大學醫學院與劍橋大學自然科學有條件取錄，兩人相約赴英升學，再續同窗情。

就讀保良局百周年李兆忠紀念中學的方濼民，自幼確診過度活躍症，坦言「好難坐定，好容易走來走去」，對外部環境亦相當敏感。幾經波折，他發現邊走動邊溫習更有效，尤其是需要背誦的語文科目，然而小學成績只屬「中上游」的他，始終未有學習目標，直到升中後認識成績優異的同學黎日朗，兩人互相砥礪，方濼民大讚對方「他一開始就是金字塔頂端」，不時向他請教讀書心得，更結下不解緣。

延伸閱讀：保良局百周年中學 為尖子度身訂造升學計劃 畢業生學懂堅毅│專訪

從較勁對手變砥礪夥伴

不時要為心臟病在醫院接受治療的經歷，令方濼民對醫護產生濃厚興趣，認為物理技術可應用於醫療範疇，終獲中大醫學院有條件取錄。他感激家人對他的支持，在家中都會「盡量不發出任何聲響，給我一個安靜的環境」，得知獲劍橋有條件取錄，修讀物理，母親更喜悅到擁抱他。



同握中大醫學院有條件取錄資格的黎日朗，出身基層家庭，自幼熱愛科學，喜歡閱讀兒童科學雜誌，依照書中原理動手嘗試實驗，例如利用洗潔精改變水面張力。自小與祖父母同住，期望通過研究長者視力退化、壽命及老年醫學議題，為臨床醫學作出貢獻。然而，他更鍾情劍橋大學的學術討論氛圍及學術實力，期望學習生物學新知，以解決香港老年問題。



放榜在即，終究要選擇升學出路，兩人均傾向負笈劍橋大學，黎日朗指因獲「菲臘親王獎學金」全額資助，可減輕經濟負擔，方濼民亦認同劍橋的學術氛圍，期望兩人在劍橋再做同學。

記者 佘丹薇

延伸閱讀：保良局百周年中學開拓學生全球視野 設精英培訓組推環球學習周│專訪

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<