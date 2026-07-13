無縫接軌小學人文與科學科 書展限定訂《陽光校園》送$93人氣童
更新時間：18:19 2026-07-13 HKT
發佈時間：18:19 2026-07-13 HKT
發佈時間：18:19 2026-07-13 HKT
香港書展震撼來襲，想讓孩子在新學年大爆發，無縫接軌小學全新「人文科」與「科學科」？書展期間立刻鎖定動書城攤位（編號：3D-D32）！現場正推出超狂早鳥優惠：──訂閱「印刷郵寄版」（每份只需$12）或「全年任睇電子報」超值計劃（只需$268兼任睇《星島日報》電子版），即可即場獲贈價值$93元的精選兒童圖書一本，數量有限，送完即止！
作為學生的學習良伴，《陽光校園》將生活熱話結合STEM趣味實驗，將抽象的科學原理轉化為啟發解難能力的遊戲；同時涵蓋古今歷史、國情科研與全球時事思辨題，全方位支援人文科學習。此外，刊物全面升級「真人發聲功能」，讓學生在閱讀時同步鍛鍊英普雙語聽力，配合字詞趣學與中外詩詞，全面提升兩文三語的聽寫能力。歡迎家長親臨書展攤位了解，為孩子開學作好充分準備。
超值訂閱方案：
【全年任睇電子報】 $268（兼任睇《星島日報》電子版！）
【印刷郵寄版】 每份只需 $12
《陽光校園》重點內容：
科學科：STEM 趣味實驗＋生活熱話，啟發解難能力。
人文科：涵蓋古今歷史、最新國情科研與時事思辨專題。
語文力：升級「真人發聲」，同步鍛鍊雙語，聽寫力迅速飆升！
書展開放時間:
7月15至20日（星期三至一）上午10時至下午10時
7月21日（星期二）上午9時至下午5時
動書城攤位編號：3D-D32
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