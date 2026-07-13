佛教何南金中學「小學聯校STEAM比賽 2026」 培僑小學奪全場總冠軍

由佛教何南金中學舉辦的「小學聯校 STEAM 比賽 2026」，於上周五（7月3日）於舉行。本屆活動學界反應非常熱烈，共有 32 所學校派出逾 500 名小學生參賽，最後由培僑小學勇奪全場總冠軍。

5個挑戰項目

今年「小學聯校 STEAM 比賽 2026」獲科勁發展有限公司及優質教育基金支持，並已圓滿落幕。本屆活動學界反應熱烈，共有 32 所學校派出逾 500 名小學生參賽，並邀得佛教何南金中學校監何德心、校長馬寶紅、建造業零碳天地主席符展成、科勁發展有限公司集團財務總監尹學賢、教育局課程發展主任（科技教育）劉蕙薇，以及香港城市大學協理學務副校長張澤松主禮嘉賓。

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今屆賽事設有 5 個具趣味與挑戰性的項目，包括：「動手做大比拼」、「四足機械人短跑比賽」、「搜救者（編程）」、「機械人定點射球」及「禮尚往來比賽」。各項目不僅是一場機械人技術競技，更全方位考驗選手的機械工程知識、團隊合作與應變能力。賽事分為初賽與決賽兩大階段，採用刺激的淘汰賽制，唯有實力與默契兼備的隊伍方能突圍而出。本屆競爭尤為激烈，結果培僑小學憑藉出色的表現力壓一眾對手，勇奪「全場總冠軍」。

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除了精彩賽事，主辦方佛教何南金中學亦在 STEAM 教育上屢創先河。該校早於 2015 年推出全港首個集編程、科學和工藝於一身的獨立科目「Robot in STEAM」課程。在推行課程期間，校方發現學生參與傳統「動手做」機械人活動時，常於組件操作及疑難排解的過程中遇上樽頸。有見及此，助理校長李志宏在頒獎典禮上宣布，校方已成功開發全新的「Robot in STEAM」線上模擬學習平台。該平台涵蓋兩大核心系統：「AI 診症醫生」及「AI 工程師」，設計緊扣小學科學課程宗旨，強調數據基礎與因果關係。透過引入人工智能技術，新平台有效優化科學探究流程，配合學生不同學習階段的實際操作需要，從而大幅提升學與教效能，全面培育學生的數碼素養。

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