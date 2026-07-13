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教育局公布最新學生人數統計 幼園小學生人數跌勢未止

教育新聞
更新時間：16:53 2026-07-13 HKT
發佈時間：16:53 2026-07-13 HKT

本港近年學齡人口持續下降，教育局日前發表2025/26年度的《學生人數統計報告書》，顯示幼稚園整體學生人數自2015/16年度起一直下滑，2025/26年度共有約11.3萬人，按年跌約9.7%，小學生人數亦連續6年下跌，最新共約31.7萬人，按年減少近0.7%，小一人數更跌穿5萬人，錄得約4.9萬人。惟中學生人數自2022/23年度的低位連續3年上升，2025/26年度有近34.8萬人，按年增加2.1%。

小一生數跌穿5萬 中一終止升勢

教育局數據顯示，幼稚園學生人數過去10年間持續下降。教育局文件截圖
教育局數據顯示，幼稚園學生人數過去10年間持續下降。教育局文件截圖
本港小學生人數自2019/20年度的高峰下滑，至近年跌幅才收窄。
本港小學生人數自2019/20年度的高峰下滑，至近年跌幅才收窄。
本地中學生人數近年見回升。
本地中學生人數近年見回升。

最新的報告書顯示，本港整體幼稚園學生從2015/16學年的185398人，逐年減少至2025/26學年的113204人，跌幅約38.9%，較2024/25年度的125426人亦減少9.7%。期內總學額亦從2015/16學年的214348個，減至2025/26學年的152934個，跌幅約28.7%。

延伸閱讀︰升中派位今揭盅 首三志願滿意率達95%

小學方面，本港小學人數於2019/20年度處於近10年頂峰的373228人，之後一直下滑至2025/26年度的317233人，跌幅約15%；當中小一人數在2018/19年度達到近10年頂峰的66914人，之後持續下降，2025/26年度更跌穿5萬，共49723人。惟如以學生類別計算，僅官立及資助學生仍處下降趨勢，直資及其他私立小學學生人數均自2022/23年度起回升，國際學校小學生則在2025/26年度回落8人。

本港中學生人數近10年間走勢反覆，2022/23年度為近10年的低位，錄得321162人，之後回升至2025/26年度的347820人，較2022/23年度回升8.3%，但仍較2015/16年度的高位352609人跌1.3%。如以學生類別計算，除官立中學學人人數走勢反覆，其資5類中學生均從2022/23年度低位回升；不過中一學生是2025/26學年唯一終止近年學生人數升勢的班級，共有59976人，按年減少3.6%。

本報記者

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