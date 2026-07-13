DSE放榜2026︱港大JUPAS學額增5% 籲想入讀須擺Band A 設8000萬獎學金吸本地優才生

中學文憑試（DSE）周三（15日）放榜，今年學額競爭激烈，不少考生或為「穩陣」而未有將香港大學放於志願之中。港大表示，今年已經預留多5%學額給應屆大學聯招（JUPAS）申請人，呼籲考生參考校方的預計收生分數，如達到分數，即表示獲取錄機會較高。港大又指，已為本地生預留8000萬元入學獎學金，嘉許入讀港大的優才生。

JUPAS學額佔整體學額六成

高雷中學應屆DSE考生冼星朗經「學校推薦直接錄取計劃」，獲港大取錄。高俊謙攝

今屆DSE有逾5.5萬名考生，按年增加5%。港大收生及國際生交流事務總監嚴志堅表示，JUPAS學額佔整體學額六成，因應JUPAS報名人數增加，港大今年已增加5%聯招學額。他表示，留意到不少同學誤估入學要求分數，導致錯失入讀港大的機會，由於每年各課程的報名情況相異，港大已公布本年各科的預計收生分數，呼籲考生用作比較，如達到預計入讀分數，應放入Band A，若高1至2分，則代表「值博率很高」。

嚴志堅又表示，去年入讀港大的學生，均將課程放於Band A之中，建議考生選科時，以興趣為先，並採取「A1進取、A2穩中求勝、A3萬無一失」的策略排序。

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為嘉許入讀港大的本地優才生，港大預留合共8000萬元入學獎學金，向各學院中的DSE成績最佳學生，頒發「明德學子」榮譽及10萬元獎學金。7科或以上5**的頂尖狀元，可獲頒100萬元獎學金。另外，港大設有「HKU First in the School Scholarship」，向入讀港大、在所屬中學考得最佳成績的學生頒發獎學金。

高雷中學應屆DSE考生冼星朗，透過「學校推薦直接錄取計劃」，獲「文理學士（應用人工智能）」取錄。他指，自己修讀物理、化學及數學延伸部分M2，一直未有系統地學習編程，遂兩年前開始透過人工智能自學，憑設計心理療癒程式獲得全球前50的「Distinguished Winner」。他表示，自己在截止前一兩天才得知計劃，臨急準備各項文件參加，結果獲得取錄。對於選擇港大的原因，他表示港大有約十個人工智能相關課程，加上校園國際化，可以與不同國家的人士交流人工智能心得。

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另外，港大今年將原有課程項目分拆，新增「計算與數據科學（港滬科技菁英）」及「內外全科醫學士-傑出醫科學人」兩個課程。嚴志堅表示，前者將有1.5年在張江高科技園區教學與研究基地上課，並有9個月實習；後者將為成績優異學生提供更多支持。港大去年成立未來媒體學院，主要本科課程包括「新聞媒體及人工智能學士」和「文學士（全球創意產業）」。

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