星巴克夥機構辦培育計劃 中學生化身咖啡師 親自設計「期間限定」飲品

不少年輕人都對餐飲業有興趣，甚至想在畢業後成為咖啡師。有機構在近日舉辦「終極創意大賽」，參賽的中學生親手設計及調配「期間限定」特色飲品，並在限時內推銷創意概念及商業計劃。保良局姚連生中學同學創作的飲品《甜蜜融化》獲得評審賞識，成功贏得比賽。主辦單位表示，參賽者能在貼近真實的餐飲業環境中學習，有助為未來奠定基礎。

參賽同學需要推銷創意概念。圖片由青年成就香港部提供

由星巴克香港與青年成就香港部推行的「JA青年培育計劃」，日前於星巴克社區共融分店舉行「終極創意大賽」總決賽。賽事吸引近400位參加者，最終9支由中三至中五學生組成的團隊入圍總決賽。參賽隊伍需構思符合大眾口味的獨特飲品，於現場親手沖調，並匯報設計概念、選料、市場推廣等策略，令比賽貼近餐飲業的真實場景，激發學生的創意、團隊合作、分析解難等職場技能。

中四生范林慧(右三)奪得「終極創意大獎」的中四同學范林慧。圖片由青年成就香港部提供

奪得「終極創意大獎」的保良局姚連生中學中四生范林慧表示，其飲品《甜蜜融化》的創作靈感，源自情人節的甜蜜氛圍，她希望將幸福與驚喜融入飲品之中。為了呈現理想效果，她與隊友利用課餘時間親手製作比賽食材中原本沒有提供的朱古力球，並將心形棉花糖藏於其中，讓顧客在將朱古力圓球放入熱咖啡後，感受其慢慢融化所帶來的驚喜。她很高興評審肯定其創意，及鼓勵她們繼續勇於實踐創新想法。

「終極創意大賽」總決賽於日前舉行。圖片由青年成就香港部提供

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香港星巴克head of marketing 梁詠思表示，學生在比賽中展現豐富創意，帶來不少咖啡行業上的新啟發。同時亦榮幸能夠提供一個貼近真實餐飲業營運的學習環境，讓同學親身體驗職場，為未來發展奠定基礎。

青年成就香港部行政總裁蔡卓慧感謝Starbucks Foundation及星巴克香港支持，為同學帶來全面而真實的實踐體驗，認為這是青年為升學及就業路向定位的重要起點

星巴克香港社區共融分店定期舉辦「事業準備課程」。圖片由青年成就香港部提供

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「JA青年培育計劃」自 2024 年起展開，由 The Starbucks Foundation 及星巴克社區共融分店的部分營業額資助，至今已有逾百位星巴克義工導師參與，幫助逾1,000名學生探索興趣與志向。而星巴克香港社區共融分店亦定期舉辦「事業準備課程」，已有逾500名中學生參與，體驗咖啡師的工作。

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