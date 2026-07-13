教育局：現行地理課本缺乏「國家視角」 新課程明年起推行 指引列教學建議

修訂的初中地理科擬在27/28學年起逐級推行，教育局日前向試行新課程的學校發出指引，指現行教科書未能「從國家視角分析地理問題」，要求教師引導學生「認識中國作為負責任發展中大國的擔當」；又列明「不可完全開放討論」，須引導學生認識議題及分析利弊。有前線教師認同「國家視角」看待地理議題，但教學應着重地理知識，否則內容恐與初中公民、經濟與社會科重疊，令學生感到混淆。

列明「不可完全開放討論」

教育局日前上載「地理科教科書的使用建議及注意事項」，向使用現行教科書備課或試行新課程的中學，提出教學建議，直言現行教科書「未必能完全從國家視角分析地理問題」，內容偏重於香港或珠三角等「零散的地方或區域個案」，「甚至將重點只放在全球尺度的敘事上，對我國層面的分析相對不足」；多數課本討論國家資料或重大工程，偏向現象描述或地方層面的解釋，未引導和呈現「國家如何做、為何做、效果如何」。

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指引建議教師講解地理問題時，須說明如何影響國家安全，討論政策目標是否旨在抑制風險、提升競爭力、維護主權及兼顧可持續發展等，亦應以「國家層面」評估治理策略或重大工程的成效。以珠三角污染為例，應引導學生了解地區問題如何影響生態及糧食安全，討論國家環境污染管理策略與措施如何改善區域環境質素、促進大灣區的可持續發展。跨境議題亦「必須提及國家之間的地理聯繫」，包括引導學生了解中國在國際氣候談判中角色的演變，比較與其他國家氣候政策的差異，「認識中國作為負責任發展中大國的擔當」。

本港課程常見涉及價值判斷、利益衝突或政策取捨的「開放討論題」，指引批評答案取決於持份者立場，無標準結論，強調為配合價值觀教育和國民教育的最新發展，「不可完全開放討論，應有合適的總結」，教師須改為「階梯式提問」，讓學生認識議題與分析利弊後，始下結論。

教師憂與公經社科重疊

有不願具名的地理科教師指，加入「國家視角」無可厚非，但中國在氣候談判的角色、環境治理等國策，在初中公經社、高中公民與社會發展科均涉獵，教學時應側重於地理知識，「否則同學也分不清讀地理抑或其他科」。至於「開放討論題」，他認為現行課程均要求學生根據資料討論，並非只問個人立場，期望當局提供更多擬題參考，讓教師掌握如何設問，更能符合課程要求。

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有兼教公經社科的地理科教師則建議，以跨科協作、主題活動的方式討論同一議題，讓學生多角度思考。而27/28學年有新版教科書外，亦有更多教學資源，「教師施教會更放心」。

記者梁子健

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