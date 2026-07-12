DSE放榜2026︱JUPAS人數增5%競爭勢加劇 學友社料5科22分較穩入八大 籲考生多元部署審慎選科

中學文憑試將於下周三放榜。學友社表示，今年文憑試考生人數及參與大學聯招人數均按年增加約5%，預料聯招入學競爭將進一步加劇，估計須考獲5科至少22分才有較大機會入讀八大，呼籲學生作多元準備。另外，提醒學生在使用人工智能諮詢選科建議時，應參考專業人士意見，經比較後再作決定。

學友社學生輔導顧問吳寶城表示，今年應考文憑試的人數從去年約5.5萬人增至今年5.8萬人，而截至12月參與大學聯招的人數亦從約4.3萬人升至4.5萬人，兩者均錄得5%的升幅。他指出，在聯招學位數目、整體考生及自修生表現等因素仍存不確定下，預料今年聯招競爭將更為激烈，估計須考獲5科至少22分才有較大機會入讀八大院校。

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針對選科策略，吳寶城建議考生應預測自身「分數範圍」，並按個人情況作出明確而靈活的選擇。他同時強調，為避免「失手」，應考慮聯招以外的升學途徑，如副學士、SSSDP（指定專業／界別課程資助計劃）及自資課程等，並透過EAPP完成申請，確保在放榜前已有學位在手。

另外，就Band A三個選擇，他指出今年聯招改選時間較往年延長至48小時，學生應善用時間審慎考慮，並採取較穩陣策略：首選可填報心儀學科，而第二及第三志願則宜選擇達到去年收生成績中位數及高於其約5個百分位的課程，以增加入讀大學的機會。

學生使用人工智能（AI）已屬普遍。學友社提醒，學生如以AI諮詢選科建議不宜盡信，因其準確性存疑，應同時諮詢專業人士，經比較後再作決定。

放榜在即，預計能考獲5科20分的應屆考生黃子盈表示，憂慮今年競爭激烈，或未能入讀心儀的工商管理學科。她坦言，聯招選科時已採取較保守的策略，並報讀副學士及自資課程，為自己留有後路。雖然內心忐忑不安，但她直言一切「已成定局」，屆時會以「平常心、輕鬆態度」面對。

學友社執行總監梁國成透露，放榜輔導熱線2503 3399，昨啟用首日已接獲19宗查詢，較往年下趺18%，當中逾半來自家長求助，最長通話時間達160分鐘。他建議家長和朋輩應以「同路人」身分，鼓勵和支持應屆考生，同時提供適當的空間和時間，切忌急於作決定。

教育局局長蔡若蓮在社交平台帖文，勉勵應屆文憑試考生不論處於人生哪個階段，均要以「積極正面的心態」面對不同的挑戰。

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實習記者 張駿宏

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