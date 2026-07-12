世界盃2026｜佛教志蓮小學改辦親子同樂日 300師生家長見證阿根廷晉級四強

世界盃賽事進入白熱化階段，今早舉行最後兩場八強賽事。早前將軍澳佛教志蓮小學有意於7月15日凌晨時分在校內直播四強賽事，引起熱議，校方其後宣布改於今日早上舉行「世界盃八強親子同樂日」，約300名師生及家長一同見證阿根廷3比1擊敗瑞士打入四強。校長羅金源期望透過舉辦活動，讓家長和學生留下共同回憶。

校長︰詢「世界盃之夜」意願 僅約40人參與

賽事9時開始後，一眾家長和子女在學校禮堂透投影屏幕觀看賽事，大部分雖為阿根廷球迷，但瑞士進攻期間喝采聲亦不絕，雙方射門不中後現場即傳來陣陣可惜呼聲。雙方惡戰至加時階段，祖利安艾華利斯一球「世界波」為阿根廷反先2:1一刻，禮堂內呼聲雷動，多名家長及子女難掩興奮跳躍高呼，直至完場哨聲一響，眾人為兩隊球員的表現報以致以掌聲。

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自言並非狂熱足球迷的羅金源表示，觀賽活動最早由體育組的老師提出建議，考慮到學校曾舉辦宿營，故希望以類似方式舉辦「世界盃之夜」並收集意見，但僅接獲約40餘名家長有意參與，考慮各方因素後便決定改以同樂日形式舉辦活動。他期望透過活動讓家長和學生留下共同回憶，「有助改善親子關係之餘，又能讓學生明白老師並不是冷冰冰」，並表明對學生有益的活動會繼續推行。

校方亦邀得著名球評員鍾志光到場一同觀賽，並與學生玩遊戲送獎品。曾當老師的他透露這次是第一次在學校觀看球賽，又認同校方最初在凌晨觀賽的想法，「深夜看球改變平時的生活習慣，是會有特別的感覺」，相信如能辦成學生定會一生難忘。他直言今屆賽事有很多具備教育意義的例子，期望學校以至政府日後能作跟進，加強推廣體育活動以至支持港隊代表。

對於是否同意在凌晨觀賽，兩名女兒均是該校學生的梁太坦言，當初校方收集意見時認為時間太晚，所以表示不會參加，「希望小朋友有正常作息時間」，今日就能好好的一同支持美斯。女兒現就讀小四的黃太認為凌晨觀賽是「難得的機會」，但現在多了攤位遊戲，大家參與度也更高，是一個很好的試後活動。應侄兒邀請來校的薛氏夫婦認為學校可多舉辦類似活動，特別是家長較少機會與高小學生一同參與學校活動，相信這些活動能帶來美好的回憶。

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另外，學校亦在操場和課室等地設置了合共6個攤位遊戲，包括實體射龍門和控球活動，以至使用人工智能（AI）的英語挑戰及互動球賽，甚至提供了懷舊的紙上足球和摺紙足球供嘗試。體育科的尹老師認為，透過這兩款懷舊遊戲，能讓學生明白遊樂並不一定需要花錢，更希望他們從中獲得啟發。

記者歐文瀚

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