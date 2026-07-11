DSE放榜2026︱調查：七成人避選易被AI取代學科 考生憂律師競爭大改選外交

中學文憑試周三（15日）放榜，有輔導機構調查發現，近六成受訪應屆文憑試考生有信心考獲本地大學門檻，與往年相若。在人工智能（AI）浪潮下，七成受訪考生避免容易被AI取代的學科，有考生原想就讀法律學科，最終改變志向，以外交學科作為首選。

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機構「青年新世界」本月透過真人電話及網絡問卷，訪問246名應屆文憑試考生，了解其選科情況及升學取態。結果顯示，有59%受訪者「非常有信心」或「有信心」取得入讀本地大學的最低門檻「332A」，約35%「頗無信心」及「非常無信心」，與往年相若。

AI浪潮之下，部分行業初級職位大幅削減，調查發現高達七成受訪考生會減少考慮易被取代的學科，包括計算機工程、法律和會計等；逾半人表示不認同要優先考慮AI學科，會優先考慮AI學科的佔四成。調查亦發現，逾半受訪者在考慮升學出路及選科時會使用AI輔助。

柳同學（左）原以法律系作為首志願，考慮AI衝擊法律行業後，決定改選「外交與國際事務」。高俊謙攝

應屆考生柳同學原以法律系作為首志願，但由於事務律師的業務性質，「AI可能有整個香港法例在資料庫中，很容易就能調動做配對」，成為訴訟律師的競爭亦很激烈，導致出路較有侷限，遂改中文大學開設的相關新學科「外交與國際事務」作為志向。

「青年新世界」義務總幹事陳嘉敏表示，個人興趣是學生日後學習的最大動力來源，建議考生在考慮選科時，仍應考慮自己的興趣，同時多思考如何把自己的專業與AI結合。

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另外，調查亦發現考生的內地升學意欲繼續上升，有逾四成考生表示會考慮，較前年增加10個百分點。陳嘉敏表示，近年多了學校向學生會宣傳內地升學的情況，大部分考生會作為備選，若其志向專業未能在港獲取錄，就到內地升學，尤以醫學和牙醫特別明顯。機構建議港府參考香港卓越獎學金計劃，成立「內地升學獎勵計劃」，資助傑出學生升讀「雙一流」建設大學，成香港培養具兩地經驗的高端人才。

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記者 高俊謙