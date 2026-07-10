浸大與華潤隆地合作 學生公寓提供205宿位

浸會大學與華潤隆地簽署協議，後者旗下葵涌的「博譽」學生公寓項目，將在新學年為浸大學生提供205個宿位。浸大副校長（教與學）周偉立指，受惠「留學香港」政策，近年來港留學的非本地生人數大幅上升，形容今次合作適時有效緩解學生對宿位的殷切需求。

浸大代表、華潤隆地代表在簽約儀式上合照。 浸大提供

提供5層120個單位 免費接駁九龍塘校園

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協議由浸大學生事務處輔導長李慧心與華潤隆地資產管理平台總經理吳輝揚簽署，「博譽」將為浸大學生在26至27學年提供5層全部120個住宿單位，包括35間單人房及85間雙人房，合共容納205名宿生；宿生可享用自修室、健身房、舞蹈室、影音室、娛樂室等配套設施，亦獲安排直達浸大九龍塘校園的免費穿梭巴士服務。浸大亦聯同華潤隆地舉辦學生活動，豐富學習與住宿的生活體驗。

華潤隆地總經理溫雪飛指，合作是雙方攜手支持青年發展的重要一步，積極響應港府建設國際教育樞紐、打造「留學香港」品牌，稱把「博譽」打造為兼具安全、品質與溫度的學生生活社區，提供共同學習、交流與發展機會，成為「第二課堂」。

「博譽」學生公寓前身是「悅品酒店‧荃灣」，華潤隆地在今年初以9.53億購入，並改為學生宿舍，共提供約900個住宿位。



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