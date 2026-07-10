「國家·識見」閱讀平台輔助小學人文科 逾7萬學生受惠

閱讀可加深學生對國家發展與文化的認識。由中國文化研究院主辦、中國銀行贊助的「國家·識見」小學人文科閱讀獎勵平台今日舉行頒獎典禮，嘉許計劃內表現優秀的學生。計劃吸引全港136間小學參與，連同校內課堂教學使用，逾7萬學生受惠。有參與學生分享，透過平台加深對國家航天科技的認識，對本港有首位女太空人黎家盈而感到自豪。專家指平台作為小學人文學科輔助教學平台，有效補充課本內容，豐富國情教學素材。

平台設四大主題 豐富國情教學

「國家·識見」閱讀平台設有三個由淺至深的學習階段，圍繞「國家地理」、「經濟發展」、「社會新貌」及「科技成就」四大主題，帶領學生認識國家最新發展與成就。初小、高小組學生登入平台完成各階段閱讀任務，內容包含文字、圖片、資訊圖像與影片，是配套小學人文科課程的專屬學習資源。

獲頒「卓越學校表現獎」的前五名學校，可推薦學生代表，與香港教育大學小學人文科教育榮譽學士課程準教師結為「學習伙伴」，參與「師友同行-說好國家故事」閱讀分享會，將閱讀所得改編成舞台表演，演繹國家發展故事。

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英華小學小六生鍾知言與同學帶來智能科技救援主題演出；他表示，透過平台閱讀令他體會到「科技不再局限於專業領域，而是融入生活當中」。相關閱讀資料亦幫助他應對課堂STEAM虛擬創作實驗，從中體察不同人群的需求，同時令他更關注航天領域，尤其敬佩本港首位女太空人為國家航天事業作出的貢獻。

中國文化研究院院長邱逸指出，該平台定位為小學人文科輔助學習工具，現有課本人文內容篇幅有限，「本身只有一兩句說話」，平台就以文章、短片、互動遊戲擴充教學素材。他指平台不會取代人文科教師，相關資源既可配合課堂，亦適合學生課後自主研習，彈性迎合教學所需。

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邱逸補充，現今學生習慣碎片化、快速閱讀，平台透過多類型素材訓練學生整合資訊的能力。隨AI技術普及，學生學習媒介不再只有文字與影像，團隊未來會加重學生自主創作環節。團隊亦會分析計劃收集的數據，掌握學生閱讀喜好並增設對應內容；現有教材已涵蓋航天科普、鄉村扶貧，明年更會新增橋梯系列素材。

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