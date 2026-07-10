50間直資學校新學年申加學費 聖保羅男女中學IB課程漲逾8%

多間直資學校擬在2026/27學年加學費。教育局公布，共收到50份直資學校調整學費的申請，按年增加10份。本報統計發現，學校擬申請加幅介乎約3至8%，其中聖保羅男女中學中六IB課程漲逾8%，若加價獲通過，本學年中五IB的學生家長，屆時將交多4.1%學費。有直資校長坦言，政府削減資源是加學費的主要原因之一。

校長：政府削資源是主因之一

直資中學申請加學費幅度(部分) (資料來源：學校網頁)

當局截至6月下旬接獲50份直資學校調整學費申請，較去年40份增25%，另有28份不調整通知書，較去年少26%。當局表示，正按既定程序處理申請，期望在新學年開始前完成審批程序及通知學校有關結果。本報翻查部分直資學校網頁，發現學校擬加學費的幅度介乎約3至8%。當中聖保羅男女中學，申請將中五和中六IB課程學費加至128500元，較目前的118700和123400元，分別增加約4%和8%，目前就讀中五IB課程的學生家長，新學年需多支付5100元學費。至於該校中一至中六普通課程，擬加學費3100至3500元，增幅約4%。協恩中學則擬由43748加至45585元，加幅4.2%。

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直資小學申請加學費幅度(部分) (資料來源：學校網頁)

小學方面，福建中學附屬學校擬由42000元，加至44000元，增幅4.8%；聖保羅男女中學附屬小學各級亦擬加約3000元學費，其中小一學費達85700元。直資學校議會副主席、英華書院校長陳狄安坦言，各校加學費原因不盡相同，例如通脹、學校有否長遠發展計劃等，惟不排除政府削減資源是主因之一。他強調學校已較審慎理財，之後會否再加學費，須視乎政府會否再調動資源，以及本港經濟狀況。

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記者 歐文瀚 高俊謙

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