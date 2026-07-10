Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

50間直資學校新學年申加學費 聖保羅男女中學IB課程漲逾8%

教育新聞
更新時間：11:45 2026-07-10 HKT
發佈時間：11:45 2026-07-10 HKT

多間直資學校擬在2026/27學年加學費。教育局公布，共收到50份直資學校調整學費的申請，按年增加10份。本報統計發現，學校擬申請加幅介乎約3至8%，其中聖保羅男女中學中六IB課程漲逾8%，若加價獲通過，本學年中五IB的學生家長，屆時將交多4.1%學費。有直資校長坦言，政府削減資源是加學費的主要原因之一。

校長：政府削資源是主因之一

直資中學申請加學費幅度(部分) (資料來源：學校網頁)
直資中學申請加學費幅度(部分) (資料來源：學校網頁)

當局截至6月下旬接獲50份直資學校調整學費申請，較去年40份增25%，另有28份不調整通知書，較去年少26%。當局表示，正按既定程序處理申請，期望在新學年開始前完成審批程序及通知學校有關結果。本報翻查部分直資學校網頁，發現學校擬加學費的幅度介乎約3至8%。當中聖保羅男女中學，申請將中五和中六IB課程學費加至128500元，較目前的118700和123400元，分別增加約4%和8%，目前就讀中五IB課程的學生家長，新學年需多支付5100元學費。至於該校中一至中六普通課程，擬加學費3100至3500元，增幅約4%。協恩中學則擬由43748加至45585元，加幅4.2%。

延伸閱讀：50間直資學校申請26/27學年調整學費 464間幼稚園申請加學費

直資小學申請加學費幅度(部分) (資料來源：學校網頁)
直資小學申請加學費幅度(部分) (資料來源：學校網頁)

小學方面，福建中學附屬學校擬由42000元，加至44000元，增幅4.8%；聖保羅男女中學附屬小學各級亦擬加約3000元學費，其中小一學費達85700元。直資學校議會副主席、英華書院校長陳狄安坦言，各校加學費原因不盡相同，例如通脹、學校有否長遠發展計劃等，惟不排除政府削減資源是主因之一。他強調學校已較審慎理財，之後會否再加學費，須視乎政府會否再調動資源，以及本港經濟狀況。

延伸閱讀：中一教科書全套逾6000元家長歎「買到窮」有教師指未必要全數用新書

記者 歐文瀚 高俊謙

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<
 

↓即睇DSE2026專頁↓

↓即睇DSE2026專頁↓

最Hit
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
樂易玲生日失竊事件丨梁烈唯成最大嫌疑人？行蹤曝光返鄉尋根認祖 疑被邵氏與TVB官網除名
影視圈
15小時前
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
港人大讚IKEA叉電插頭好抵買？支援快充模式「抵過買雜嘜」 官方搞笑回應：唔駛去深水埗唔係講笑！
時尚購物
21小時前
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！ 網民驚呼：我信但做不到
23歲內地女實測「早睡挑戰」 11點前睡覺 堅持4年效果驚人！網民驚呼：我信但做不到
保健養生
23小時前
世界盃2026｜麥巴比射失12碼及後建功 法國輕取摩洛哥晉4強
世界盃2026｜麥巴比射失12碼及後建功 法國輕取摩洛哥晉4強
足球世界
6小時前
居屋、綠置居、白居二2025｜ 攪珠結果出爐 即睇首10個號碼
社會
2小時前
國泰東京返港航班遇惡劣天氣 降落復飛機尾觸踫跑道 民航處促交報告
突發
5小時前
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
「平民美食天堂」葵涌廣場變死場？葵廣二樓小食檔集體消失 網民歸咎3大致命死因
飲食
2026-07-08 16:10 HKT
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
結業潮｜屹立香港58年 老字號印尼餐廳1968黯然結業 周潤發、陳豪曾捧場！
社會
23小時前
7-Eleven年度77折強勢回歸！「711大折日」首度加推至48小時 提早一日雪糕/汽水/米/油勁減
7-Eleven年度77折！7-11首度加推「711大折日」至48小時 雪糕/汽水/米/油勁減 1方法再減$10
生活百科
2026-07-09 12:33 HKT
苗僑偉與仔女合體於加拿大睇世界盃 苗彤騷S形曲線野性誘人 苗俊複製父神顏高大威猛
苗僑偉與仔女合體於加拿大睇世界盃 苗彤騷S形曲線野性誘人 苗俊複製父神顏高大威猛
影視圈
3小時前