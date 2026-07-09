愉景灣偉倫小學升中校網 27/28學年起改歸離島區

位於愉景灣的聖公會偉倫小學，是大嶼山唯一銜接中西區升中校網的小學，教育局決定理順安排，27/28學年起改歸離島區，但居於愉景灣學生仍可提交地址證明，申請跨網到中西區升中。教育局強調，新安排已取得適當平衡，現正就讀學生及9月小一新生不受影響。

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教育局強調，新安排已取得適當平衡，現正就讀學生及9月小一新生不受影響。

多年屬中西區校網 成東涌家長報名校捷徑

偉倫小學在1993年創校，當局當時考慮到愉景灣僅有往返中環的渡海小輪，並預期短期內不會興建公營中學，遂特別安排把該校升中校網轉屬中西區，惟多年不少東涌家長為子女報讀該校，藉此提升入讀中西區名校機會，既令東涌的小學生源被分薄，更一度令居於愉景灣的適齡小一生，被派到其他離島。

教育局指，按既定原則理順校網安排，聖公會偉倫小學以坐落的離島區作為升中校網，新安排只適用於27/28學年或之後入讀的學生，而現正就讀學生及新學年入讀的小一新生，均不受影響。當局亦考慮到愉景灣一帶的陸路交通仍受管制，在27/28學年起入讀的學生如為愉景灣的居民，可透過學校向當局提交地址證明文件及跨網申請，繼續以中西區為升中校網。

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教局：已作適當平衡 愉景灣學生可申跨網

當局續指，在聽取持份者的意見後，認為理順安排已取得適當平衡，既貫徹小學升中校網為其所坐落行政區的原則，亦能顧及居於愉景灣受交通條件限制的學生的實際需要，反映當初為偉倫小學作出升中校網特別安排的政策原意；已就安排發信通知校方，促請學校盡快以書面通知家長，以及在申請小一入學的簡介資料清楚說明升中校網安排。

本報記者

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