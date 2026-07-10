都大LiPace辦14文憑或高級文憑 擬收1600學生

中學文憑試下周三放榜，部分學生或會報讀副學位課程尋找出路。都會大學李嘉誠專業進修學院（都大LiPACE）新學年開辦14個文憑或高級文憑課程，預計收錄1680名學生。

延伸閱讀：都大何文田新校舍動工料2031學年啟用

都大LiPACE將於新學年開辦13個全日制高級文憑及1個全日制基礎文憑課程。高俊謙攝

都大LiPACE將於新學年開辦13個全日制高級文憑及1個全日制基礎文憑課程，預計分別取錄1530及150名學生。當中7個高級文憑課程屬政府指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP），涵蓋醫療護理、健康及分子檢測、創意文化及藝術實踐、旅遊及款待等，共560個資助學額，獲資助後每年學費介乎26620至43960元；其餘6個高級文憑，學生可申請持續進修基金，若獲全額資助每年學費介乎54850至56950元。學院強調職業導向與實務並重，會安排學生到機構實習，更有機會直接獲聘為全職員工。

延伸閱讀：都會大學「長者學苑」招生！7.15截止報名 $50起旁聽中/英文/IT課程 毋須交功課及考試

院長曾德源指，今年報名情況穩定，學院以本地生為主，至於內地生佔24%，預計新學年將增至28%。他指金融科目一直受內地生歡迎，本地生則熱衷醫療護理。至於創意文化課程，他指本地及內地生均有興趣，料收生人數增至120個。本港正面對經濟轉型，不少學生畢業後「搵工難」，曾德源坦言學生按興趣嘗試，未必再適合新世代的職場，校方已因應政府政策加入新元素，例如健康及分子檢測高級文憑，以回應創科技術人員需求，重申科目「要符合興趣及體制轉變」。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

記者 高俊謙