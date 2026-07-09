升中教科書 家長嘆「買到窮」教師指無必要全換新書

今日為中一註冊首日，有升中新生家長到書局採購新學年教材。記者前往其中一間書局了解家長購書情況，有中學教師慨言，指家長反映教科書近乎「買書買到窮」，表示不少教科書僅微調少量內容，實無必要全數更換新書；亦有家長僅因缺少教材的電子啟用碼，便要花費三百多元整套重新購入。書局助理總經理楊次濂則提到，近年陸續有學校因收生不足面臨殺校，整體教科書市場需求因而持續縮減。

有執教中文及數學的陳老師，今日特地到書局代鄰里有需要的家長購書。談及教科書開支，她引述不少家長感慨「買書買到窮」，特別是低收入家庭十居其八難以負擔全套書單，部分中一書單總額更逾六千元。陳老師補充，不少課本僅微調少量內容，卻年年改版，根本無更換新書必要；在學校書簿費用的開支上，部分教師要求學生隔頁書寫、格式須符合評分標準，額外添置簿本令開支大增。她直言「如果將來有小朋友，我不會讓他在香港讀書，因為太貴了！」

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不少家長為子女升中購書同樣面對無奈困境。育有即將入讀培正中學兒子的歐氏夫婦表示，中學中文課本售價較小學貴一倍，雖然會使用舊書，但要視乎書本損耗狀況。歐太稱，家中原有中文舊課本，惟欠缺售價 55元的電子啟用碼，廠商不容單獨購買啟用碼，只能花三百多元整套重買新書，擔心缺碼影響子女課堂學習。歐先生補充，升中後交通、補習等開支亦會接踵而來，各項教育支出百上加斤。而另一黃生先前來書局為女兒購書，女兒表示比起小學，升中一的教科書總共貴了2000元，但都會為了學習所需而選擇購置新書。

天利行書局助理總經理楊次濂分析，書價普遍按年上升4%，而今年教科書普遍加價的主要源於出版社營運成本上升。他解釋，當局規管出版社直接調漲書價，業者只能提高發行折扣，例如「以往發行折扣為8折，現時調至83折」，而當中的折扣並非由書局定，而是出版社定。他直言變相壓縮書店利潤；而課本改版需要跟隨教育局課程大綱調整，出版社須配合更新「你不跟他(指示)做，你就不能賣」



楊次濂慨嘆行業情況大不如前「以往未開門就排隊，現在少了這些場面」，背後原因是因為出生率持續下跌，適齡學生人數逐年減少，再加近年多間學校因收生不足面臨殺校，整體教科書市場需求持續萎縮。

記者 佘丹薇

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