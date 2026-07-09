調查：逾4成受訪考生選傳統大學 近半未聞應科大

文憑試下周三放榜，雖然政府大力推動職專教育，但青年協會調查發現，逾4成受訪應屆考生及中五生傾向報讀傳統大學，近半更未聽過應用科學大學。然而「條條大路通羅馬」，有學生循職專教育闖出一片天，立志投身工程專業的莫曜駿，在職業訓練局（VTC）修畢屋宇裝備工程學高級文憑，將入讀香港大學機械工程系，他寄語考生要找到自己「努力的方向」。

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青協訪問1241名應屆考生及中五生，發現逾4成受訪學生傾向優先選擇傳統大學，有意報讀「應科大」者不足半成，近半人更直言從未聽聞「應科大」。然而，逾半人認同「取得專業資格」是修讀大學學位的重要意義之一。青協建議加強推廣職專教育的優勢與就業前景。

VTC新學年辦140課程

新學年將入讀港大機械工程系，VTC屋宇裝備工程學高級文憑畢業生莫曜駿，正是通過職專教育逆轉人生的故事。他坦言中學時對人生規劃「沒有方向」，文憑試成績不算標青，直到在一次VTC講座了解到學習可與專業發展結合，加上家人亦從事工程相關行業，遂決定報讀高級文憑課程。本身缺乏理科基礎，加上教學模式與中學截然不同，成為求學挑戰，幸好老師由淺入深教導，令他逐步跟上進度，而課程與業界的緊密聯繫，提供不少「一手」資訊與經驗，他就曾參與深圳交流，親身接觸及了解內地工程的發展，為未來投身工程行業作準備。

VTC高級助理執行幹事郭龍基指，新學年開辦約140個課程，涵蓋學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑及文憑課程等，共提供約1.3萬個學額，7月15日至20日接受統一收生計劃申請。來年課程亦將全面融合人工智能的教學，培養學生從「識用AI」走向「應用AI」，成為應用型專才。

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實習記者 張駿宏

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