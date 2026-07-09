文憑試放榜在即 VTC畢業生籲應屆考生按興趣找出路

文憑試放榜在即，職業專才教育亦是不少考生的出路之一。在職業訓練局修讀屋宇裝備工程學高級文憑的莫曜駿，立志投身工程專業，完成2年的課程後，將升讀香港大學機械工程系三年級。職訓局透露，會在新學年開辦約140項課程，涵蓋學士學位、高級文憑、基礎課程文憑、職專文憑及文憑課程等，共提供約1.3萬個學位。

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職業訓練局（VTC）畢業生莫曜駿的求學經歷轉折，他指中學時對人生規劃「沒有方向」，文憑試成績不算標青，直到參與VTC的講座，認識到學習可與專業發展結合，加上家人從事工程相關工作，啟發他報讀屋宇裝備工程學高級文憑。他指出，VTC教學模式與中學截然不同。幸好老師由淺入深教導，他即使缺乏理科基礎，亦逐漸適應與跟上進度。談及實踐方面，他指校方與業界的緊密聯繫，提供了很多「一手」資訊和經驗，曾參與深圳交流，親身接觸及了解內地工程的發展，為未來投身工程行業作好準備。作為過來人，他寄語應屆文憑試考生，不要將文憑試視為人生的全部，要替自己找到「努力的方向」。

修讀機場營運管理高級文憑的畢業生關敏懿表示，因父母在機場工作，導致她自小便對航空產業情有獨鍾。在修讀基礎課程文憑期間，慢慢發現自己對機場後勤營運工作的興趣，因此決定升讀機場營運管理課程。 她坦言，過去對航空業只是一腔熱血，方向未明。 幸在課程的指導下，逐步讓她建立專業知識及個人目標。現於航空物流貨運公司任職航班統籌員的她，亦寄語考生不要因成績而質疑自己，應按興趣和能力選擇合適的出路。

畢業生關敏懿 (左) 寄語應屆考生不要因成績而質疑自己，應按興趣和能力選擇合適的出路。張駿宏攝

職訓局高級助理執行幹事郭龍基表示，課程一向著重理論與實務並重，來年將全面融合人工智能的教學，培養學生在大數據時代下，從「識用AI」走向「應用AI」，成為應用型專才。職訓局將於新學年提供約140項課程，而有關統一收生計劃的申請亦於下週三至20日進行。

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實習記者 張駿宏

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