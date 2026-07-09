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蔡若蓮：洪廈大學城定位高端專才培訓

教育新聞
更新時間：07:45 2026-07-09 HKT
發佈時間：07:45 2026-07-09 HKT

洪水橋/廈村發展區逾22公頃的北都大學城校地，將於兩個月內招標。教育局局長蔡若蓮回覆立法會議員質詢指，洪廈大學城區將融合鄰近的高端專業服務與專才培訓聯動發展，政府的大學城籌建組將跨部門協調推動。多名議員關注財政安排，蔡若蓮強調院校須自資發展大學城，政府會提供貸款，並鼓勵院校與商界合作及善用市場力量。

籌建組跨部門協調發展

蔡若蓮在立法會表示，洪廈大學城區將定位為「智能製造應用型專上教育及國際化人才培育中心」。直播截圖
蔡若蓮在立法會表示，洪廈大學城區將定位為「智能製造應用型專上教育及國際化人才培育中心」。直播截圖

蔡若蓮昨在立法會回覆議員質詢指，最先推出的洪廈大學城區，將定位為「智能製造應用型專上教育及國際化人才培育中心」，院校可利用城區推動校園建設，聚焦前沿跨學科與大灣區關鍵產業的學術與技術需求。至於牛潭尾大學城區將為生命健康科技、人工智能、機械人、微電子等先進產業的創新發展提供重要平台；新界北大學城區則融合藝術、科技與研發，支持新興產業和傳統產業再工業現代化發展。她亦指，《北部都會區發展條例草案》提出精簡改劃程序、簡化建築許可申請等措施，有助大學城區建設提速提效。

延伸閱讀︰北都大學城啟動發展 洪廈3用地兩月內招標 蔡若蓮：面積倍增至22公頃 首期年底完成平整｜專訪

對於有建議另設部門統籌大學城發展，蔡若蓮直言暫無需要，重申籌建組有跨部門參與，在規劃過程已有政策統籌與協調。教育界議員鄧飛與進出口界議員鍾奇峰，先後關注大學城的財政成本，蔡若蓮指院校須以自資模式發展，政府已預留資源提供貸款，同時鼓勵院校善用市場力量，與商界合作發展部分項目、採用市場運作策略或吸納社會資本參與等。

蔡若蓮傍晚在社交平台帖文，透露日前與八大代表到洪水橋第31A區的校園區用地考察，期間介紹北都大學城區的整體規劃、發展願景及最新進展等情況，形容各院校代表關心大學城區的規劃及建設進程，並提出不少意見，她期盼各校深入思考通過自身特色及優勢學科，善用全球網絡，積極與國際知名院校以靈活創新模式，開拓更多品牌及聯合課程、研究合作和交流項目。

本報記者

延伸閱讀︰五年規劃｜特首會見高教界代表 雷添良：北都大學城區面積料達1000公頃 相關院校支持此發展模式

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