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中大273個研究項目 獲研資局共撥款逾2.23億港元

教育新聞
更新時間：20:51 2026-07-08 HKT
發佈時間：20:51 2026-07-08 HKT

研究資助局日前公布2026/27年度優配研究金（GRF）及傑出青年學者計劃（ECS）的撥款結果，中文大學在2026/27年度就該兩個計劃共有272個項目成功獲批，總撥款金額約2億2260萬元，另有一個人文學及社會科學傑出學者計劃（HSSPFS）的研究項目獲100萬元資助，是10個項目當中最高、並為唯一批百萬元資助的研究。副校長（研究）岑美霞認為，這充分反映研究團隊的卓越水平與不懈努力。

針對自閉家長研究 獲百萬資助

中大在本年度優配研究金及傑出青年學者計劃表現卓越，共272個項目成功獲批，總撥款金額約2億2260萬元。此外，教育心理學系教授蘇詠芝的研究項目「香港自閉症兒童家長不同家長教育與訓練計劃的比較分析」，經人文學及社會科學傑出學者計劃獲批100萬元資助，為計劃本年度10個獲資助項目中撥款額最高的項目，亦是唯一獲批百萬元資助的研究。

延伸閱讀︰IB放榜2026｜中大醫學院取錄35名IB狀元 非本地生可獲逾160萬獎學金

中大副校長（研究）岑美霞認為，研究資助競爭日趨激烈，大學能取得佳績，充分反映研究團隊的卓越水平與不懈努力，對資深及青年學者均取得優異成績深感鼓舞，又指中大將繼續加強支援研究人員，提升大學的整體競爭力與研究影響力。

研資局於本年度接獲8間資助大學教學人員提交的4215份優配研究金，以及617份傑出青年學者計劃撥款申請，最終分別有1277個和206個項目獲批，總資助額分別約為10.4億元和1.4億元。優配研究金旨在為表現卓越或潛質優厚的學者提供額外資助，而傑出青年學者計劃旨在培育新進學者，幫助他們為日後的教學及研究事業作好準備。

延伸閱讀︰嶺大48項目獲研資局近2700萬資助

至於人文學及社會科學傑出學者計劃，旨為擁有優良研究成果紀錄的人文學和社會科學學科資深研究員，提供延長補假及資助，讓他們專心從事研究和寫作。

本報記者

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