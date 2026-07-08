機構辦理財工作坊及填色比賽 校長稱小學生易用手機「課金」須早教

小學人文科課程近年加入理財教育，冀助學生建立良好的理財習慣及加深對理財的認識。非牟利機構「青年成就香港部」自2024年起舉辦工作坊，教育小學生掌握賺錢、儲蓄、消費和捐獻4個理財概念，今年機構更新辦填色比賽，讓「理財小達人」們藉畫作分享如何實踐理財概念，接獲逾600份參賽作品。有小學校長認為，當學生可以自行用手機，就有機會「課金」花錢，故家長須讓子女養成勿亂用手機的習慣。

填色比賽接600參賽作品 中環展示

於中環街市舉行的填色比賽總決賽現場，亦展出50幅兼具童心與理財學習的作品。受訪者提供

現場設有多個以理財主題的互動遊戲攤位。

陳裕均（右）和梁汝輝（左）均認為，學校和家長對小學生的理財教育均有其責任。

「青年成就香港部」自2024年起與保誠亞洲公益基金合辦「Cha-Ching 唱遊學理財」工作坊，透過卡通、唱遊及遊戲，協助小學生掌握賺錢、儲蓄、消費和捐獻4個核心理財概念，從小養成正確的金錢態度，至今共逾2600名小一至小三學生參加。今年組織更舉辦「Cha-Ching 填色學理財比賽」，接獲逾600份參賽作品，參賽者們透過畫作分享他們在課程學到的理財概念。

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入圍最後20強的學生，早前於中環街市舉行的總決賽舞台上化身「理財小達人」，推介自己的作品，並分享他們對4個核心理財概念的學習與實踐；現場又展出50幅兼具童心與理財學習的作品，並設有多個以理財主題的互動遊戲攤位。青年成就香港部行政總裁蔡卓慧相信，有關活動能配合小學人文科課程「理財與經濟」的學習範疇，讓初小學生提早學習金錢管理知識，為他們建立堅實的理財素養基礎。

對於學校的理財教育，石籬天主教小學校長梁汝輝表示，隨着金融科技進步，虛擬支付方式盛行，部分小學生甚至已經懂用手機「課金」，故教育他們妥善理財相當重要，「小朋友只要按一個掣，看不到任何實則改變便已經消費。我相信如果要實際消費一萬元，不會有人這樣課金，但現在按一按一萬，已經完全沒有感覺，有後果已是之後的事。」

小學校長︰家長教子女理財同樣重要

他直言，學生可以自己用手機時便有機會「課金」，所以家長要讓子女養成別亂用手機的習慣。為了讓學生對理財教育更易入腦，學校會用一些情景任務，讓學生明白「需要」和「想要」分別，不要亂花錢，例如在舉辦生日會時，讓學生以一定金錢買禮物和食物，讓他們學懂格價。

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聖公會青衣主恩小學校長陳裕均亦認為，從小學開始教理財概念十分重要，會先教育甚麼是金錢、學習實體消費，到高年級進一步學習理財規劃，學校會安排學生玩模擬人生遊戲，讓學生衡量拿到的錢應該如何用和規劃。。對於網上消費，他會教導學生保護好自己的錢，「課金」前先獲家長同意，「例如很多淘寶、拼多多，貨物是否真的值得該價錢？要小心分析，做到精明消費。」

他續稱，家長教育也很重要，因很多家長會隨便買東西給小朋友，滿足他們的欲望，應要讓兒童明白零用錢不是無中生有，是父母辛苦工作賺回來，故要感恩珍惜，也不應亂花，「例如想養動物，要知道動物是生命不是玩具，要養足一世，知道將來醫療費用如何付，訂立儲錢目標，不是全由家人付錢。」

本報記者

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