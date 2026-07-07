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英基誕27狀元KGV佔7人 有學生擬赴劍橋讀文學

教育新聞
更新時間：20:16 2026-07-07 HKT
發佈時間：20:16 2026-07-07 HKT

國際文憑大學預科課程（IBDP）昨放榜，其中英基學校協會轄下8間中學，一共誕下27名考獲滿分45分的狀元，其中英皇佐治五世學校和沙田學院分別包攬了7和6位狀元。 當中有學生選擇赴劍橋深造英國文學，亦有學生決定留港從醫，回饋社會。

英基學校協會今年有1,024人應考IB，除了27位狀元以外，亦有27人考獲44分屬「榜眼」、43人有43分屬「探花」。今年學生的平均分為36.4，較2026年全球平均分的30.8，高6.4分，而合格率則是98.3%。 

延伸閱讀：IB放榜2026聖保羅男女中學應屆IB狀元-為五個小孩的校長小演員嘉嘉

來自英皇佐治五世學校的孫若水，計劃前往英國劍橋大學，修讀英國文學。她表示，自小便對文字感興趣，因此決定從來不是選擇，而是自然的演變。 她自14歲便開始創作小說，指出寫作是唯一途徑，讓她抒發對人生議題的看法，並坦言人生無法脫離文字創作。談及備戰經歷，她不諱言物理一關最為艱難，無法理解當中的理論，更坦言曾想過放棄。惟對修讀文學的熱情，讓她堅持下去，「在考物理的前一週，只溫習物理的內容，讓自己進入合適的狀態。」 她亦指出，學習之道在於時間分配，按自己的強和弱項，分配相應的溫習時間。同時，談及報考劍橋的經歷，她直言面試一關最為艱難。她表示，內向的性格，令自己難以主動與陌生人展開對話。因此，她準備了約20頁的面試提要，讓自己作最充分的準備。  

考生之一的印度學生Anushree，表示有意留港修讀內外全科醫學士課程。 她指出，自小立志成為醫生，期望以專業知識服務社會、回饋大眾。面對如此佳績，她坦言始料不及，指當初只專注考好自己較有把握的科目 。被問到學習之道，她建議學生設立溫習時間表，適當分配每天的溫習時間，強調每天應餘留至少30分鐘的休息時間，以免壓力過大。 她亦提醒學生，一旦察覺情緒出現問題，應主動向社工、老師、父母和朋友傾訴。

延伸閱讀：IB榜單出爐報喜-港誕65狀元勝去年

實習記者 張駿宏

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