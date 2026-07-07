科大商學院中環中心啟用 助連繫商界校友

科技大學斥資以3.54億元購入金鐘統一中心的名都酒樓，改建為「科大商學院中環中心」新址，首次開放傳媒參觀。新中心內設4間教室、12間分組討論室，以及有配備視象會議設施的會議室，亦融入「紅鳥日晷」雕塑等科大地標。科大商學院院長安思遠指，新設施暢通易達，辦公設施與企業總部相鄰，配合教學之餘，也便於連繫商界與校友等持份者。

昔日名都酒樓 化身教學據點

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前身是名都酒樓舊址的「科大商學院中環中心」5月起啟用，佔地30000平方呎，面積是昔日在香港會所大廈舊址的6倍，4間教室共提供近280座位，可打通為面積不一的空間組合，包括提供180座位的單一大型活動場地，以舉行大型會議等活動。中心亦設12間分組討論室，方便小組討論與約見企業代表；大型會議室則可供跨國會議，更可舉行校董會會議。

中心亦設開放式學習區與咖啡閣設施，提供輕鬆學習及研討環境。商學院亦預留空間設立校友會所，料年底落成，作為校友的聚腳點。中心現時主要供授課式研究生課程與高級管理人員課程使用，亦支援企業協作、校友聯繫、社區參與、課程推廣等活動。

安思遠（右）指，新設施與辦公大樓、企業總部相鄰，有助連繫商界、校友等持份者。旁為曾志安。 梁子健攝

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科大商學院院長安思遠指，新設施與辦公設施與企業總部相鄰，有助打造向商界、校友等持份者開放的商學院。助理院長(行政)曾志安稱，中心用約半年時間裝修，但不便透露工程費用，強調中心設施達到非常高的水平，相信有助長遠發展。

記者 梁子健

