升中派位2026︱家長「補飛」為心儀學校冒雨叩門 稱學位競爭激烈：每日要溫習

升中派位結果今早（7日）揭曉後，部分家長冒雨趕往心儀中學叩門，為學位盡最後努力。有家長表示，原本憂慮兒子的成績不夠入讀，穩陣起見而未有將最心儀的學校放入志願名單，今次前來是想「試一試」。近年不少人才子女來港入學，家長直言學位競爭激烈，自己和孩子都很大壓力。

延伸閱讀：升中派位2026︱鮮魚行學校近85%派首志願 學生對合併傷感 稱老師如「第二個媽媽」

油蔴地天主教小學（海泓道）家長吳太，上午帶同兒子到九龍華仁書院叩門。她表示，因為擔心兒子成績未能入讀，在填報志願時未有將九龍華仁書院放在名單之上，最終兒子獲派第一志願聖芳濟書院。雖然覺得高興，但由於哥哥在華仁書院就讀，她仍想試一試，希望能夠獲得取錄。

吳太直言，目前學位競爭激烈，家長和孩子都很大壓力，「真的很緊張，競爭很大，多了不同學生來港讀書」，又指不少來港的人才子女「很叻」，「他們記性很好，可能望一下就已經記得」。為了準備升中派位，兒子每一天都需要學習，「每天都要溫書，是沒有空閒時間」。

獲派首志願 父親攜子跨區叩門

九龍灣聖若翰天主教小學江同學原獲派第一志願聖言中學，在爸爸陪同下跨區到華仁書院叩門。江爸爸表示，自己和太太都滿意派位結果，但因為九華是傳統名校，師資優良，而兒子最後一次呈分試成績亦較之前理想，因此想嘗試叩門，坦言是「家長意願」。他續稱，在九華報名叩門時目睹不少叩門生，認為競爭激烈。

延伸閱讀：升中派位2026︱新油天女生獲派首志願喜極而泣 呈二失手壓力大 未來朝演員夢努力

不願透露就讀學校的吳同學，在提交叩門申請後，自行離開學校。他表示，在得知派位結果時非常開心，但指九華是區內數一數二的學校，自己亦有不少師兄在此就讀，「有熟人讀落比較方便」，因此前來叩門。

誠邀大家做問卷調查，話俾我哋知你對《星島教育》有咩意見！連結：>>按此<<

記者 高俊謙