升中派位2026︱逾百師聚九龍塘招內地升中生 屯門老師︰現況下盡力而為

升中派位今日放榜，不少本地學校派員到九龍塘的教育局教育服務中心學位分配組外，向派位成績不理想的學生、或計劃來港讀中一的內地學生招手，現場目測有近20間學校的老師及代表到場，登記人數逾百人。有去年也有前來找學生的老師直言，面對學生人數減少、「雙非童」亦近「水尾」，他們只能「做好自己」，並加強現有措施吸引學生報讀。現場亦有高才計劃的家長為子女尋校，有人表明希望子女來港接受更優質教育，「最少也要Band 2學校」。

到場招生校遍及港九新界

部分教育中心和學校亦在鄰近學位分配組的港鐵站出口向家長派傳單。歐文瀚攝

現場所見，前來招生的學校最少有十多間，甚至達到20間。

有學校代表盡最後努力，游說準備離開的家長進一步了解所屬學校資訊。

早上9時許九龍塘一帶雨勢頗大，但教育服務中心學位分配組外的平台被學校代表和老師、以及前往教育局領取文件的家長擠得水泄不通，部分教育中心和學校亦在鄰近的港鐵站出口向家長派傳單。部分內地家長帶同行李、扶老攜幼到場，在教育局領取文件後隨即有多名學校代表上前向他們查詢。

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記者觀察發現，前來招生的學校來自本港多區，除了靠近邊境的屯門、荃灣外，亦有來自將軍澳、西貢、黃大仙以至港島東的學校代表到場，並以「跨境生回校最快路線」、「新生支援計劃」等作招徠；部分學校亦表明會舉辦協助新生英文水平，亦有人即場與家長相約前往學校參觀。

有到場老師已多次前來招生，其中一名老師直言新移民和高才通家長均有接觸到，當中高才通的家長對學校的要求比較高，而今年前來招生的學校數目較去年多，但學生數相若，故只能盡力而為。屯門某學校的老師認為，現時「雙非兒童」已到「水尾」，加上人口結構性下降，「在現況下只能盡力做好」，學校會透過加強粵語班和繁體字班等吸引內地家長報讀。

家長們為子女尋找合適學校亦四處奔走。已來港多年的張先生期望為於深圳居住的兒子找北區的學校，但目前不太順利，「沒有特別要求，只是想找到好學校」，惟現場老師表現貌似不太積極。來自廣州的何女士表示，女兒在當地就讀前列臬校，但今次僅獲派油尖旺區的學校，對此大感不滿，未來兩三日會繼續「叩門」。

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亦有高才通家長前來為子女籌措前路，在蛇口工作和居住的何女士稱，希望兒子能接受香港的優質教育，而兒子已獲派天水圍區的學校，但會繼續尋找區內以英文教育為主的學校，「最少也要Band 2學校」。在港工作兩年多的楊女士指兒子成績中等，希望為他找到上水、大埔區等較接近口岸的學校，但主要以適合兒子為先。

記者歐文瀚

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