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非本地生可獲逾160萬獎學金 中大醫學院取錄35名IB狀元

教育新聞
更新時間：15:21 2026-07-07 HKT
發佈時間：15:21 2026-07-07 HKT

國際文憑大學預科課程（IB）日前放榜，醫科狀元爭奪戰掀起戰幔。中文大學醫學院昨宣布，已取錄35名IB狀元。隨着中大推出「鳳凰獎學金」，非本地生的IB狀元可獲逾160萬元資助。中大醫學院助理院長（入學）朱昭穎強調，收生堅持「擇優取錄」，不會為IB與文憑試設定比例；又透露開辦的第二學位醫科課程，已收到逾300份申請，逾半畢業於牛津、劍橋等頂尖學府。

延伸閱讀：專訪│中大醫院開院5周年 行政總裁鍾健禮：收支開始平衡　將利用中大醫學院人才及科研優勢　加強處理疑難雜症

中大醫學院院長趙偉仁今日會見傳媒，證實中大已取錄35名IB狀元讀醫，但未有透露詳情。據本報統計，今年全港共誕生至少73名IB狀元，倘該35人全屬本地畢業生，意味中大醫學院成功取錄近半IB狀元。他重申，新學年將推出「中大醫學『加』」新課程模式，鼓勵學生參與社區服務、人道工作等，並選讀副修課程，拓展視野。

IB取錄分數維持43分

中大日前宣布推出「鳳凰獎學金」，本地新生可獲60萬至70萬元獎學金。中大醫學院昨補充，非本地生如在IB取得滿分或文憑試取得7科5**或以上佳績，修讀六年制醫科課程者，可獲逾160萬元獎學金，包括每年約20萬元學費、41萬元的學習津貼及交流獎學金；同時獲「香港中文大學鳳凰學人」榮銜。
　　
醫學院助理院長（入學）朱昭穎指，校方以「擇優而錄」為收生原則，無意為IB及文憑試設立收生比例與人數上限，但因以文憑試報讀的學生基數較大，整體取錄人數多於IB考生，而醫科取錄的IB分數會維持43分。現時獎學金優先給予持IB及文憑試成績入學的尖子，暫未包括GCE A Level（英國文憑）考生。

醫科第二學位收逾300申請

學術成績以外，所有申請人亦須通過面試考核，考生的同理心、社會關懷等人文素養，亦是收生的考慮因素，對於近日有實習醫生涉嫌披露病人私隱，趙偉仁強調醫學教育須注意醫德培訓，而朱昭穎指醫學院對學生進行「適合行醫評估」，並逐年加強倫理教育培訓。
　　
另外，中大醫學院25/26學年起開辦四年制第二學位醫科課程GET（Graduate Entry Track），為持有理科、健康科學相關本科學歷者而設。朱昭穎透露，新學年課程已收到逾300份申請，逾半數畢業於海外頂尖學府，包括劍橋及牛津大學等，今屆擬取錄20至25名學生。

至於會否增加六年制醫科生的學額，她強調「第二學位不會侵蝕第一學位」。

延伸閱讀：DSE放榜2026︱中大新設獎學金搶狀元最高可獲70萬 籲考生JUPAS改選勿倉卒決定

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記者佘丹薇

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