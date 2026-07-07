中大醫學院取錄35名IB狀元 設百六萬鳳凰獎學金

IB國際文憑試成績公布後，大批狀元表示有意修讀醫科。中文大學醫學院今日記者會公布，本學年已取錄35名IBDP國際文憑狀元，按《星島》統計已佔了全港IB 73名狀元的一半。隨着推出「鳳凰獎學金」，各人累計可獲160萬元資助。中大醫學院助理院長（入學）朱昭穎強調，校方收生不劃分DSE、IB考生固定比例，堅持「擇優取錄」。

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朱昭穎指，並無為兩大考試設定收生比例及人數上限。佘丹薇攝

鳳凰獎學金專供本地及海外公開試滿分尖子申請，獲獎學生可享最少連續四年全額學費豁免，另發放學習津貼、海外交流專項資助。獎金可用於海外臨床培訓、跨院校科研合作、人道救援實習等多元發展用途。獲頒獎學金者將獲授予「香港中文大學鳳凰學人」專有名銜，醫科「鳳凰學人」更可申請額外專項資助，全方位支援課外拓展。

被問及獎學金是否設學制分配名額，朱昭穎回應，並無為兩大考試設定收生比例及人數上限，收生核心原則為擇優而錄。她補充，如本港DSE應考基數更大，整體取錄人數相對會多於IB考生；所有申請人除考慮學術成績外，均需通過面試考核，學院同時重視考生同理心、社會關懷等人文素養。

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另外，中大醫學院2025/26學年全新開辦四年制第二學位醫科課程GET（Graduate Entry Track），課程面向持有理科、健康科學相關本科學歷人士設立，在維持完整醫學教學質量的基礎上縮短行醫培訓周期。朱昭穎透露，該課程現已收到逾300份申請，本屆計劃取錄20至25名學生。

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記者佘丹薇